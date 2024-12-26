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СД «Абрау-Дюрсо» одобрил размещение дополнительных обыкновенных акций

Ведомости

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» одобрил увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Номинальная стоимость акций составила 1 руб. каждая. Как передавал 20 декабря «Финам», акционеры «Абрау-Дюрсо» на внеочередном собрании утвердили размещение дополнительных 11,5 млн акций по закрытой подписке. Стоимость размещения как раз должна была быть определена советом директоров позже.

На фоне новости бумаги компании теряют в цене почти 2%. На 18:17 мск стоимость обыкновенной акции снизилась на 4 руб. до 172 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

С 9 сентября «СПБ биржа» допустила к торгам 85 российских компаний. В список вошли акции таких компаний, как ПАО «Абрау-Дюрсо», ПАО «Глобалтрак менеджмент», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «Центральный телеграф», ПАО «СмартТехГрупп» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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