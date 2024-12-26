СД «Абрау-Дюрсо» одобрил размещение дополнительных обыкновенных акций
Совет директоров «Абрау-Дюрсо» одобрил увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.
Номинальная стоимость акций составила 1 руб. каждая. Как передавал 20 декабря «Финам», акционеры «Абрау-Дюрсо» на внеочередном собрании утвердили размещение дополнительных 11,5 млн акций по закрытой подписке. Стоимость размещения как раз должна была быть определена советом директоров позже.
На фоне новости бумаги компании теряют в цене почти 2%. На 18:17 мск стоимость обыкновенной акции снизилась на 4 руб. до 172 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.
С 9 сентября «СПБ биржа» допустила к торгам 85 российских компаний. В список вошли акции таких компаний, как ПАО «Абрау-Дюрсо», ПАО «Глобалтрак менеджмент», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «Центральный телеграф», ПАО «СмартТехГрупп» и др.