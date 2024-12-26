СД «Абрау-Дюрсо» одобрил размещение дополнительных обыкновенных акций

Номинальная стоимость акций составила 1 руб. каждая. Как передавал 20 декабря «Финам», акционеры «Абрау-Дюрсо» на внеочередном собрании утвердили размещение дополнительных 11,5 млн акций по закрытой подписке. Стоимость размещения как раз должна была быть определена советом директоров позже.