«Дочка» Газпромбанка купила долю в разработчике киберпротезов «Моторика»

23 декабря стало известно, что «Моторика» привлекла 100 млн руб. от венчурного фонда для подготовки к IPO. В частности, процентная ставка для «Моторики» составит половину ключевой ставки Центробанка, которая в настоящее время составляет 21%, но не будет ниже 10%. Эти средства будут использованы для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), запланированному на 2026 г. Срок предоставления средств составит два года.