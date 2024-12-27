«Дочка» Газпромбанка купила долю в разработчике киберпротезов «Моторика»
Дочерняя компания группы Газпромбанка приобрела долю в 12,5% в МК ООО «Хомо ауктус» (владеет 100% предприятия «Моторика»), разработчика и производителя функциональных киберпротезов, говорится в совместном сообщении кредитора и компании. Сама компания планирует первичное публичное размещение (IPO).
Название «дочки» Газпромбанка в релизе не приводится.
По словам исполнительного вице-президента кредитора Павла Салугина, Газпромбанк «поддерживает развитие российской науки и инвестирует в проекты, направленные на создание инноваций». По его словам, банк поэтому и принял решение приобрести долю в компании и этот шаг соответствует инвестиционной стратегии, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей. Салугин также подтвердил намерение оказать участие в подготовке компании к выходу на биржу.
Генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк заявил, что вхождение нового инвестора подчеркивает привлекательность компании. Он также добавил, что вхождение банка усиливает позиции компании в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO).
23 декабря стало известно, что «Моторика» привлекла 100 млн руб. от венчурного фонда для подготовки к IPO. В частности, процентная ставка для «Моторики» составит половину ключевой ставки Центробанка, которая в настоящее время составляет 21%, но не будет ниже 10%. Эти средства будут использованы для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), запланированному на 2026 г. Срок предоставления средств составит два года.