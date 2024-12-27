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«Дочка» Газпромбанка купила долю в разработчике киберпротезов «Моторика»

Ведомости

Дочерняя компания группы Газпромбанка приобрела долю в 12,5% в МК ООО «Хомо ауктус» (владеет 100% предприятия «Моторика»), разработчика и производителя функциональных киберпротезов, говорится в совместном сообщении кредитора и компании. Сама компания планирует первичное публичное размещение (IPO).

Название «дочки» Газпромбанка в релизе не приводится.

По словам исполнительного вице-президента кредитора Павла Салугина, Газпромбанк «поддерживает развитие российской науки и инвестирует в проекты, направленные на создание инноваций». По его словам, банк поэтому и принял решение приобрести долю в компании и этот шаг соответствует инвестиционной стратегии, направленной на развитие технологических лидеров в ряде отраслей. Салугин также подтвердил намерение оказать участие в подготовке компании к выходу на биржу.

Генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк заявил, что вхождение нового инвестора подчеркивает привлекательность компании. Он также добавил, что вхождение банка усиливает позиции компании в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO).

23 декабря стало известно, что «Моторика» привлекла 100 млн руб. от венчурного фонда для подготовки к IPO. В частности, процентная ставка для «Моторики» составит половину ключевой ставки Центробанка, которая в настоящее время составляет 21%, но не будет ниже 10%. Эти средства будут использованы для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), запланированному на 2026 г. Срок предоставления средств составит два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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