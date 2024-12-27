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Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсами на индустрию полупроводников и ИИ

Ведомости

Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на международные биржевые фонды ETF, занимающиеся инвестированием в полупроводники, а также в технологической сектор искусственного интеллекта (ИИ), заявила директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в эфире РБК.

По ее словам, это будут мировые высоколиквидные ETF. При этом она уточнила, что один из фондов более 10% активов инвестирует в акции Nvidia и другие «интересные активы». Контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых являются международные ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях, отметила Патрикеева, добавив, что это исключает «все» инфраструктурные риски для инвестора. В линейке имеются девять контрактов, серди них фонды – отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.

10 декабря Патрикеева сообщала, что биржа также планирует запуск сделок с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. По ее словам, базовыми активами расчетных фьючерсов будут цены на эти товары на зарубежных рынках. Размеры контрактов обсуждаются, но торговая площадка предлагает сделать их доступными для широкого круга участников торгов. С 24 сентября Московская биржа запустила на срочном рынке торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао-бобов, поставляемых из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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