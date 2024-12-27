Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсами на индустрию полупроводников и ИИ

По ее словам, это будут мировые высоколиквидные ETF. При этом она уточнила, что один из фондов более 10% активов инвестирует в акции Nvidia и другие «интересные активы». Контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых являются международные ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях, отметила Патрикеева, добавив, что это исключает «все» инфраструктурные риски для инвестора. В линейке имеются девять контрактов, серди них фонды – отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.