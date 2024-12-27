Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсами на индустрию полупроводников и ИИ
Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на международные биржевые фонды ETF, занимающиеся инвестированием в полупроводники, а также в технологической сектор искусственного интеллекта (ИИ), заявила директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в эфире РБК.
По ее словам, это будут мировые высоколиквидные ETF. При этом она уточнила, что один из фондов более 10% активов инвестирует в акции Nvidia и другие «интересные активы». Контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых являются международные ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях, отметила Патрикеева, добавив, что это исключает «все» инфраструктурные риски для инвестора. В линейке имеются девять контрактов, серди них фонды – отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.
10 декабря Патрикеева сообщала, что биржа также планирует запуск сделок с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. По ее словам, базовыми активами расчетных фьючерсов будут цены на эти товары на зарубежных рынках. Размеры контрактов обсуждаются, но торговая площадка предлагает сделать их доступными для широкого круга участников торгов. С 24 сентября Московская биржа запустила на срочном рынке торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао. Фьючерс отражает динамику мировых цен рынка какао-бобов, поставляемых из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.