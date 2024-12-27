Индексы Уолл-стрит падают на фоне окончания праздничной недели
Большинство технологических фондовых индексов Уолл-стрит оканчивают неделю снижением на фоне окончания праздничного ралли. Как отмечает Reuters, сильнее всего снижались в цене акции Nvidia (–2,3%) и Tesla (–2,8%).
Доходность на некоторые американские казначейские облигации поднялась в ходе торгов. Как рассказывают агентству эксперты, «рынок замер», а инвесторы не хотят делать рискованных шагов перед сменой администрации президента США. Дональд Трамп официально войдет в должность 20 января 2025 г. Индекс S&P 500 смог отыграть падение в ходе недели, после того как Федеральный резерв США (ФРС, американский регулятор) 18 декабря в третий раз подряд понизил ставки. Объемы торгов в эту сокращенную из-за праздников неделю были ниже среднего за последние шесть месяцев и, вероятно, останутся незначительными до 6 января. Следующим основным направлением для рынков будет декабрьский отчет о занятости населения, который должен быть представлен 10 января, сообщает агентство.
19 декабря американские фондовые индексы начали снижаться после решения ФРС по ставке. Индекс технологической Nasdaq снизился более чем на 3,5%, S&P 500 – почти на 3%, Dow Jones потерял 2,5%. В своем заявлении ФРС отмечала, что снижает ставку, несмотря на отсутствие соответствия целевому показателю инфляции в 2%. Инвесторы обеспокоены, что новая экономическая политика Дональда Трампа может привести к росту цен и тогда у ФРС не останется аргументов в пользу повторного снижения ставки, отмечало Reuters.
ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, отметил регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.