Индексы Уолл-стрит падают на фоне окончания праздничной недели

Доходность на некоторые американские казначейские облигации поднялась в ходе торгов. Как рассказывают агентству эксперты, «рынок замер», а инвесторы не хотят делать рискованных шагов перед сменой администрации президента США. Дональд Трамп официально войдет в должность 20 января 2025 г. Индекс S&P 500 смог отыграть падение в ходе недели, после того как Федеральный резерв США (ФРС, американский регулятор) 18 декабря в третий раз подряд понизил ставки. Объемы торгов в эту сокращенную из-за праздников неделю были ниже среднего за последние шесть месяцев и, вероятно, останутся незначительными до 6 января. Следующим основным направлением для рынков будет декабрьский отчет о занятости населения, который должен быть представлен 10 января, сообщает агентство.