Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индексы Уолл-стрит падают на фоне окончания праздничной недели

Ведомости

Большинство технологических фондовых индексов Уолл-стрит оканчивают неделю снижением на фоне окончания праздничного ралли. Как отмечает Reuters, сильнее всего снижались в цене акции Nvidia (–2,3%) и Tesla (–2,8%).

Доходность на некоторые американские казначейские облигации поднялась в ходе торгов. Как рассказывают агентству эксперты, «рынок замер», а инвесторы не хотят делать рискованных шагов перед сменой администрации президента США. Дональд Трамп официально войдет в должность 20 января 2025 г. Индекс S&P 500 смог отыграть падение в ходе недели, после того как Федеральный резерв США (ФРС, американский регулятор) 18 декабря в третий раз подряд понизил ставки. Объемы торгов в эту сокращенную из-за праздников неделю были ниже среднего за последние шесть месяцев и, вероятно, останутся незначительными до 6 января. Следующим основным направлением для рынков будет декабрьский отчет о занятости населения, который должен быть представлен 10 января, сообщает агентство.

19 декабря американские фондовые индексы начали снижаться после решения ФРС по ставке. Индекс технологической Nasdaq снизился более чем на 3,5%, S&P 500 – почти на 3%, Dow Jones потерял 2,5%. В своем заявлении ФРС отмечала, что снижает ставку, несмотря на отсутствие соответствия целевому показателю инфляции в 2%. Инвесторы обеспокоены, что новая экономическая политика Дональда Трампа может привести к росту цен и тогда у ФРС не останется аргументов в пользу повторного снижения ставки, отмечало Reuters.

ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, отметил регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных