Positive Technologies разместила биржевые облигации на 4,8 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций осуществлен в рамках диверсификации портфеля заимствований, организатор выпуска – ПАО «Промсвязьбанк». Positive Technologies отметила высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов, объем заявок оказался в 1,5 раза выше запланированного. По данным компании, облигации получили высокий кредитный рейтинг ruAA от агентства «Эксперт РА», а Московская биржа включила их в сектор инноваций и инвестиций, что дает инвесторам налоговые льготы при продаже бумаг.