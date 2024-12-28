Positive Technologies разместила биржевые облигации на 4,8 млрд рублей
Компания Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») объявила о завершении размещения нового выпуска облигаций на 4,8 млрд руб. сроком на два года. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск биржевых облигаций осуществлен в рамках диверсификации портфеля заимствований, организатор выпуска – ПАО «Промсвязьбанк». Positive Technologies отметила высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов, объем заявок оказался в 1,5 раза выше запланированного. По данным компании, облигации получили высокий кредитный рейтинг ruAA от агентства «Эксперт РА», а Московская биржа включила их в сектор инноваций и инвестиций, что дает инвесторам налоговые льготы при продаже бумаг.
Выпуск облигаций позволит Positive Technologies улучшить структуру долга, увеличив долю облигационных заимствований в своем кредитном портфеле, говорится в сообщении. Инвесторы могут приобрести ценные бумаги на вторичном рынке через своего брокера. с 27 декабря выплата купона по облигациям предполагается на ежемесячной основе. Номинал одной облигации составляет 1000 руб.