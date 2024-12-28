Мосбиржа проводит дискретный аукцион для расписок «О'Кей» из-за роста цены

На момент начала аукциона стоимость расписок достигла 32,92 рубля, что на 19,1% выше уровня закрытия торгов 27 декабря. Рост стоимости бумаг продолжается третий торговый день подряд, увеличившись на 45,3% с момента закрытия 25 декабря. Эксперты связывают динамику с корпоративными новостями: совет директоров «О'Кей» одобрил продажу сегмента гипермаркетов его менеджменту, пишет «Интерфакс».