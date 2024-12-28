Мосбиржа проводит дискретный аукцион для расписок «О'Кей» из-за роста цены
Московская биржа объявила дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок компании «О'Кей» с 12:53 до 13:23 по мск, сказано в сообщении на сайте Мосбиржи.
Аукцион проходит в режиме торгов «Т+» из-за роста их цены более чем на 20%. В других безадресных режимах торги продолжаются по установленному регламенту.
На момент начала аукциона стоимость расписок достигла 32,92 рубля, что на 19,1% выше уровня закрытия торгов 27 декабря. Рост стоимости бумаг продолжается третий торговый день подряд, увеличившись на 45,3% с момента закрытия 25 декабря. Эксперты связывают динамику с корпоративными новостями: совет директоров «О'Кей» одобрил продажу сегмента гипермаркетов его менеджменту, пишет «Интерфакс».