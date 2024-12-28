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Мосбиржа проводит дискретный аукцион для расписок «О'Кей» из-за роста цены

Ведомости

Московская биржа объявила дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок компании «О'Кей» с 12:53 до 13:23 по мск, сказано в сообщении на сайте Мосбиржи.

Аукцион проходит в режиме торгов «Т+» из-за роста их цены более чем на 20%. В других безадресных режимах торги продолжаются по установленному регламенту.

На момент начала аукциона стоимость расписок достигла 32,92 рубля, что на 19,1% выше уровня закрытия торгов 27 декабря. Рост стоимости бумаг продолжается третий торговый день подряд, увеличившись на 45,3% с момента закрытия 25 декабря. Эксперты связывают динамику с корпоративными новостями: совет директоров «О'Кей» одобрил продажу сегмента гипермаркетов его менеджменту, пишет «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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