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Стоимость акций «Газпрома» обновила максимум с октября

Ведомости

Стоимость одной обыкновенной акции «Газпрома» на 17:00 мск составила 138,5 руб., что является максимумом с октября (137 руб.). В ходе торгов стоимость бумаг прибавила 2,38% или 3,23 руб., свидетельствуют данные биржи.

В индексе голубых фишек акции компании занимают третью строчку в списке лидеров роста. Выше только бумаги «Норникеля» и НЛМК. Как отмечают в «БКС мир инвестиций», акции растут на фоне признания со стороны «Молдовагаза» долга в $709 млн перед «Газпромом», а ЕС, по информации Politico, «рекордными темпами закупает российский СПГ после остановки транзита». По прогнозу аналитиков, после пересечения бенчмарка в 138 руб. «открывается дорога» к 144 руб.

В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. С 1 января 2025 г. также прекратились поставки российского газа в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе.

17 декабря акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. На 16:30 мск стоимость акций на Мосбирже снизилась до 106,1 руб. В последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., тогда они опускались до 99,5 руб. Как отмечали аналитики «БКС мир инвестиций», акции могли дешеветь на фоне сообщения о планах США ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой структуры «Газпрома» в общей сложности имеют 50% акций. Также эксперты утверждали, что и санкции ЕС, введенные 16 декабря против четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли, могут оказывать негативное влияние.

10 января американское ведомство официально объявило о включении «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза» в санкционный список. Также ограничения были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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