Стоимость акций «Газпрома» обновила максимум с октября

17 декабря акции «Газпрома» опустились до минимума за последние 16 лет. На 16:30 мск стоимость акций на Мосбирже снизилась до 106,1 руб. В последний раз ниже этой отметки акции падали только в январе 2009 г., тогда они опускались до 99,5 руб. Как отмечали аналитики «БКС мир инвестиций», акции могли дешеветь на фоне сообщения о планах США ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой структуры «Газпрома» в общей сложности имеют 50% акций. Также эксперты утверждали, что и санкции ЕС, введенные 16 декабря против четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли, могут оказывать негативное влияние.