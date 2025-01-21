Стоимость биткойна упала после инаугурации Трампа
Стоимость биткойна (BTC) снизлась более чем на 3,5% после инаугурации президента США Дональда Трампа. На 17:54 мск цена токена колеблется в районе $103 600, свидетельствуют данные биржи Binance. Накануне криптовалюта установила исторический рекорд.
Трейдеры остались неудовлетворенными речью Трампа, в которой 47-й президент полностью проигнорировал тему криптовалют, которую активно затрагивал в ходе предвыборной программы. Вслед за биткойном опустилась стоимость и других токенов, сообщается на портале Bitcoin.com.
По данным Coindesk, именные токены Трампа и его жены Мелании рухнули по аналогичной причине. Крипторынки ожидали, что Трамп упомянет класс криптоактивов в своей инаугурационной речи, как например, планы обещанного стратегического биткойн-резерва – но отсутствие соответствующих слов привело к тому, что BTC упал с максимума выше $109 000 до чуть более $101 000.
Биткойн отыграл $20 000 менее чем за неделю и обновил исторический рекорд 20 января. Стоимость биткойна начала быстро увеличиваться после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Это связано с тем, что в июле в ходе предвыборной кампании республиканец обещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». В частности, он также сообщил, что намерен расширить применение криптовалют, уволить нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера, который известен скептическим отношением к токенам, и даже создать нацрезерв в биткойнах.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.