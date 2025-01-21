Стоимость биткойна упала после инаугурации Трампа

Биткойн отыграл $20 000 менее чем за неделю и обновил исторический рекорд 20 января. Стоимость биткойна начала быстро увеличиваться после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Это связано с тем, что в июле в ходе предвыборной кампании республиканец обещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». В частности, он также сообщил, что намерен расширить применение криптовалют, уволить нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера, который известен скептическим отношением к токенам, и даже создать нацрезерв в биткойнах.