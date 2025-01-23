Индекс Мосбиржи окончил основную сессию торгов ниже 2930 пунктов
Индекс Мосбиржи окончил основную торговую сессию снижением. На 18:50 мск показатель составил 2926 пунктов, снизившись более чем на 1,5% по отношению к закрытию накануне, свидетельствуют данные торговой площадки. Аналитики связывают это с желанием инвесторов закрепить прибыль после неудовлетворительных данных Росстата.
Индекс голубых фишек также окончил основную торговую сессию снижением на аналогичный процент до 18 772 пунктов. Лидерами роста выступили обыкновенные акции застройщика ПИК (+3,34%), компании «Астра» (+3,17%), и «Фосагро» (+1,38%), а также бумаги «Полюса» (+2,03%) и «Мосэнерго» (+2,55%). Аутсайдерами стали обыкновенные акции «Ростелекома» (–2,16%), НЛМК (–2,01%) и «Алросы» (–1,91%). Также в минусе торгуются бумаги ММК (–2%). Среди голубых фишек лидером роста стал «Полюс», а аутсайдером – НЛМК.
Как подмечают в «БКС мир инвестиций», рынок в течение дня 22 января уверенно рос и вплотную подошел к максимумам 2025 г., но ситуация изменилась на вечерней сессии. «Вышли еженедельные данные по инфляции – годовой показатель (в сумме за 12 месяцев) превысил к 20 января 10%. В итоге весь дневной рост был нивелирован. При этом мы считаем, что на февральском заседании ЦБ оставит ставку без изменений», – заявили эксперты.
Таким образом 23 января индекс Мосбиржи продолжил снижение, начавшееся в вечернюю сессию накануне. Технически перекупленный рынок акций накануне получил поводы для коррекции, сообщают в «Альфа-инвестициях», отмечая, что инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль после данных Росстата, свидетельствующих о сохранении высоких темпов инфляции, и сообщения президента США Дональда Трампа о готовности усилить санкционные меры против РФ, если он не увидит прогресса в мирных переговорах.
Как объясняют аналитики, акции ММК снизились после публикации операционных результатов за 2024 г. Выпуск стали сократился на 13,8%, чугуна – на 4,5%, а объем продаж группы уменьшился на 9,8%, до 10,62 млн т. «У нас осторожный взгляд на бумаги металлургов, так как цены и спрос на продукцию снижаются», – пессимистично заключили эксперты.
Неожиданное сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций, но лидерство в этом ралли закрепилось за девелоперами, писали «Ведомости» 22 января. Их бумаги дорожают на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики и новых мер поддержки отрасли, но ажиотаж будет краткосрочным, считают эксперты: фундаментальных факторов для устойчивого роста акций застройщиков пока не просматривается и уже скоро их стоимость начнет корректироваться.
С начала года котировки двух крупнейших игроков сектора – ПИК и «Самолета» – выросли на 32 и 24%, до 650,6 и 1276 руб. соответственно. Мосбирже 17 и 20 января дважды пришлось повысить границу ценового коридора по акциям ПИК. Котировки недавно разместившегося на бирже АПРИ прибавили 7% до 11,3 руб.