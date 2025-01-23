Индекс Мосбиржи окончил основную сессию торгов ниже 2930 пунктов

Как подмечают в «БКС мир инвестиций», рынок в течение дня 22 января уверенно рос и вплотную подошел к максимумам 2025 г., но ситуация изменилась на вечерней сессии. «Вышли еженедельные данные по инфляции – годовой показатель (в сумме за 12 месяцев) превысил к 20 января 10%. В итоге весь дневной рост был нивелирован. При этом мы считаем, что на февральском заседании ЦБ оставит ставку без изменений», – заявили эксперты.