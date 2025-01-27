X5 Group сообщила о росте чистой выручки в IV квартале на 22,3%
Чистая выручка в 2024 г. выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб., а за IV квартал – на 22,3%, до 1,08 трлн руб., сообщает ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (российское юрлицо X5 Group, управляющее торговыми сетями «Пятерочка», «Перекрёсток» и «Чижик»). За квартал компания открыла более 968 новых магазинов с учетом закрытий, тогда как за весь год этот показатель составил 2543 открытий. Данные за год указаны предварительно.
В частности, выручка сети магазинов «у дома» «Пятерочка» выросла на 16,6% до 774,4 млрд руб., сети супермаркетов «Перекресток» – на 11,6% до 121,5 млрд руб. Сеть дискаунтеров «Чижик» удвоила выручку до 83,6 млрд руб., следует из релиза компании. Выручка цифровых бизнесов составила 61,4 млрд руб., увеличившись на 47%. Как свидетельствуют данные, средний покупательский чек за IV квартал составил 580 руб. против 541 руб. в общегодовом выражении.
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман заявил, что в отчетном периоде компания продолжила совершенствовать ценностное предложение магазинов у дома «Пятёрочка». В 2024 г. сеть продолжила активное развитие на Востоке страны, открыв первые магазины в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Бурятии и Тыве.
Он также спрогнозировал, что сложная ситуация с дефицитом кадров на рынке труда останется таковой в ближайшее время. В компании, по его словам, не ожидают существенного улучшения в среднесрочной перспективе. На этом фоне внедрение технологий в целях повышения операционной эффективности остается приоритетом компании, утверждает Шехтерман.
На фоне результатов компании стоимость обыкновенных акций компании растет до 0,8%. На 10:35 мск цена закрытия сделки составила 2932 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В конце марта 2024 г. Министерство промышленности и торговли уведомило X5 Retail Group о подаче заявления в суд с требованием приостановить действие прав нидерландской компании в отношении ее российской «дочки» – ООО «Корпоративный центр Икс 5». В декабре после перерегистрации X5 Group получила тикер «X5». С 9 января 2025 г. Мосбиржа начала торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на котором сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group.