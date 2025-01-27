X5 Group сообщила о росте чистой выручки в IV квартале на 22,3%

Чистая выручка в 2024 г. выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб., а за IV квартал – на 22,3%, до 1,08 трлн руб., сообщает ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (российское юрлицо X5 Group, управляющее торговыми сетями «Пятерочка», «Перекрёсток» и «Чижик»). За квартал компания открыла более 968 новых магазинов с учетом закрытий, тогда как за весь год этот показатель составил 2543 открытий. Данные за год указаны предварительно.