Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов снижается до 1%

27 января возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.