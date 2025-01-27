Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов снижается до 1%
Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии снижается почти на 1%. На открытии показатель составлял 2946 пунктов, на 11:37 мск он колеблется на уровне 2920 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс голубых фишек также снижается на 0,77%. Среди лидеров роста – бумаги «Европлана» (+1,82%), N+1 (+0,57%) и «Полюса» (+0,25%). В аутсайдерах – VK (–2,63%), «Селигдар» (–2,57%), НЛМК (–2,43%), застройщик «Самолет» (–2,27%) и «Мечел» (–2,18%). В ходе прошлой недели индекс на закрытии торгов прибавил 1%, выйдя в ноль по показателям недельного роста, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций».
«Основные факторы рыночного курса – монетарный цикл и геополитика. Время от времени их значимость меняется местами, сейчас больше внимания на сигналы с внешнего контура – готовятся переговоры глав России и США», – сообщают аналитики, отметив, что акции золотодобывающей компании «Полюс» растут на фоне успешных показателей.
По сообщению аналитиков «Цифра брокера», любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На настоящий момент индекс Мосбиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 пунктов, заключают эксперты.
27 января возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.