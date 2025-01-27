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Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов снижается до 1%

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии снижается почти на 1%. На открытии показатель составлял 2946 пунктов, на 11:37 мск он колеблется на уровне 2920 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс голубых фишек также снижается на 0,77%. Среди лидеров роста – бумаги «Европлана» (+1,82%), N+1 (+0,57%) и «Полюса» (+0,25%). В аутсайдерах – VK (–2,63%), «Селигдар» (–2,57%), НЛМК (–2,43%), застройщик «Самолет» (–2,27%) и «Мечел» (–2,18%). В ходе прошлой недели индекс на закрытии торгов прибавил 1%, выйдя в ноль по показателям недельного роста, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций».

«Основные факторы рыночного курса – монетарный цикл и геополитика. Время от времени их значимость меняется местами, сейчас больше внимания на сигналы с внешнего контура – готовятся переговоры глав России и США», – сообщают аналитики, отметив, что акции золотодобывающей компании «Полюс» растут на фоне успешных показателей.

По сообщению аналитиков «Цифра брокера», любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На настоящий момент индекс Мосбиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 пунктов, заключают эксперты.

27 января возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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