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Акции Nvidia теряют в цене более 11% из-за китайской DeepSeek

Ведомости

Акции крупнейшей технологической компании мира Nvidia падают на фоне опасений, что китайская языковая модель, работающая на основе искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, может пошатнуть первенство США в технологическом секторе. На 15:13 мск стоимость обыкновенных акций Nvidia уже потеряла 11,5%. В течение дня этот показатель достигал и 14%, свидетельствуют данные Nasdaq.

Nvidia является основным поставщиком и производителем процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей. Команда-разработчик DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.

Как сообщает CNBC со ссылкой на экспертов, несмотря на внешнюю конкурентоспособность, у инвесторов остаются вопросы к DeepSeek касательно затрат на вычисления и обработки запросов. Также в пользу американского рынка играет фактор наличия доступа к передовым вычислительным мощностям, которые предоставляет та же Nvidia. Аналитики финансовой компании Bernstein тем временем выразили сомнение относительно того, что инструмент DeepSeek был действительно создан менее чем за $6 млн, утверждая, что эта цифра «не включает все другие расходы, связанные с предыдущими исследованиями и экспериментами с архитектурами, алгоритмами или данными».

Они подчеркнули, что «модели DeepSeek выглядят фантастически», но пока решили не называть их «чудесами», заявив, что паника по поводу «кончины комплекса инфраструктуры ИИ в том виде, в котором "мы его знаем," – преувеличена». 21 января Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Huawei стремится отобрать у Nvidia долю рынка ИИ-чипов в Китае. По информации газеты, ведущие компании по искусственному интеллекту в Китае полагаются на графические процессоры, изготовленные Nvidia, для обучения крупных языковых моделей (LLM). Вместо того чтобы бросить вызов Nvidia в обучении ИИ, Huawei позиционирует свои новейшие процессоры Ascend Al в качестве оборудования для китайских компаний, необходимого для вычислений, выполняемых LLM для создания ответа на вопрос со стороны пользователя.

В ноябре Nvidia стала самой дорогой по капитализации компанией в мире. На момент захвата первого места у американской технологической Apple ее стоимость составила $3,57 трлн. 21 ноября 2024 г. стало известно, что чистая прибыль и выручка Nvidia почти удвоились за финквартал. Основной прирост закономерно пришелся на дата-центры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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