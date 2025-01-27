Акции Nvidia теряют в цене более 11% из-за китайской DeepSeek

Они подчеркнули, что «модели DeepSeek выглядят фантастически», но пока решили не называть их «чудесами», заявив, что паника по поводу «кончины комплекса инфраструктуры ИИ в том виде, в котором "мы его знаем," – преувеличена». 21 января Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Huawei стремится отобрать у Nvidia долю рынка ИИ-чипов в Китае. По информации газеты, ведущие компании по искусственному интеллекту в Китае полагаются на графические процессоры, изготовленные Nvidia, для обучения крупных языковых моделей (LLM). Вместо того чтобы бросить вызов Nvidia в обучении ИИ, Huawei позиционирует свои новейшие процессоры Ascend Al в качестве оборудования для китайских компаний, необходимого для вычислений, выполняемых LLM для создания ответа на вопрос со стороны пользователя.