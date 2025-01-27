Стоимость акций производителя чипов Nvidia упала на 17%

Nvidia является основным поставщиком и производителем процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей. Команда DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.