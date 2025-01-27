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Стоимость акций производителя чипов Nvidia упала на 17%

Ведомости

Акции производителя чипов Nvidia упали на 17,36%, до $117,865 за бумагу, следует из данных Nasdaq на 22.20 мск. Крупнейшая технологическая компания мира потеряла в рыночной стоимости уже около $600 млрд.

Падение котировок происходит на фоне общей волатильности технологического сектора в связи с успехом китайского стартапа DeepSeek, который выпустил бесплатного ИИ-помощника, являющегося конкурентом ChatGPT, но способного работать на более дешевых чипах.

Nvidia является основным поставщиком и производителем процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей. Команда DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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