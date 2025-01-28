Мосбиржа и ЦБ обсудили с профучастниками рынка запуск торгов в выходные дни

Один из собеседников издания уточнил, что биржа представила концепцию, в которой преимущественно обсуждались технические вопросы, включая расчеты, маржинальность торговли и др. На Мосбирже заявили, что концепция торгов в выходные дни была представлена в IV квартале 2024 г. К настоящему времени она не менялась, ее реализация планируется в 2025 г. Других подробностей биржа не сообщила. В ЦБ уточнили, что продолжают обсуждать с рынком отдельные аспекты, которые связаны с ценообразованием и управлением рисками участников торгов и их клиентов, в том числе порядок совершения маржинальных сделок.