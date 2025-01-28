Мосбиржа и ЦБ обсудили с профучастниками рынка запуск торгов в выходные дни
По словам источника газеты, на мероприятии в основном присутствовали брокеры, которые выступают за торги в выходные дни, включая Сбербанк, ВТБ, «Т-инвестиции», «Финам». Против выступил представитель QUIK Владимир Курляндчик. Он указал на экономическую нецелесообразность и высокие трудозатраты. Бывший гендиректор General Invest Александр Хенкин заметил, что такой режим торгов потребует больших затрат, поскольку придется выводить на работу многих сотрудников, усилить IT- и телефонную поддержку. Профучастники же считают, что частные инвесторы заинтересованы в таких торгах. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов заявил, что часть важных геополитических и экономических событий происходит в выходные дни, инвесторам важно оперативно «отыгрывать» эти события». При этом он отметил низкую ликвидность таких торгов.
Один из собеседников издания уточнил, что биржа представила концепцию, в которой преимущественно обсуждались технические вопросы, включая расчеты, маржинальность торговли и др. На Мосбирже заявили, что концепция торгов в выходные дни была представлена в IV квартале 2024 г. К настоящему времени она не менялась, ее реализация планируется в 2025 г. Других подробностей биржа не сообщила. В ЦБ уточнили, что продолжают обсуждать с рынком отдельные аспекты, которые связаны с ценообразованием и управлением рисками участников торгов и их клиентов, в том числе порядок совершения маржинальных сделок.
Время торгов в выходные дни, как ожидается, будет соответствовать основной сессии с 10:00 до 19:00, пояснили источники издания. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных. Один из собеседников газеты отметил, что торговаться будут наиболее ликвидные акции, при этом, предположительно, облигации торговаться не будут.
23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.
Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 мск до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 мск до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.