Сбербанк видит риски в биржевой торговле по выходным и праздникам

Основные вопросы, которые необходимо решить для запуска торгов выходного дня, – это формирование цены на низколиквидном рынке и определение условий для закрытия маржинальных позиций, говорил Габуния в октябре. «Если идти в подобную историю, нам нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы, если мы о 24/7 говорим, или в выходные дни», – отмечал он.