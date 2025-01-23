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Сбербанк видит риски в биржевой торговле по выходным и праздникам

Бумаги могут быть подвержены большей волатильности, чем в рабочие дни
Екатерина Литова
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

У Сбербанка нет ясного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. «В любом процессе, в любой инициативе нам в первую очередь надо понимать, что это даст нашему клиенту. Пока очевидного ответа у нас нет», – сказала журналистам 23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова.

С текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов, считает глава брокерского бизнеса. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, например, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объясняет Кубезова.

Второй вопрос, по словам Кубезовой, в том, насколько своевременным является запуск торгов в режиме 24/7. «У нас пока еще нестабильный рынок. Есть определенные факторы, которые могут на него повлиять негативно или позитивно. Что позитивное, что негативное влияние – это не всегда хорошо, если инвестор не у экрана находится в этот момент», – отметила она.

Торговля в январские праздники клиентами «Сбера» была неплохая. Но если взглянуть ретроспективно, обычно в такие дни обороты доходили до 15-20% от рабочих дней, говорит Кубезова. Брокер Сбербанка дает возможность купить облигации в выходные – в эти дни около 15 000 клиентов заводят сделку, а совершают ее около 1000. Объем бывает и 40 млн руб. – для выходного дня это неплохие цифры, но «Сбер» не видит какого-то ажиотажа, резюмировала Кубезова.

Торги на Мосбирже в январские праздники проходили 3, 6 и 8 января. В эти дни обороты были 44-67 млрд руб., а уже в первые рабочие дни года превышали 100 млрд руб.

Банк России в сентябре 2024 г. провел опрос «Нужны ли биржевые торги в выходные?». Всего в нем приняли участие 28 000 инвесторов разных категорий – 78,5% опрошенных идею торгов 24/7 не поддержали, говорил в октябре заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Только чуть более 11% опрошенных Банком России инвесторов поддерживают идею торгов в выходные дни, из них 8,5% готовы контролировать свои позиции, а 2,6% – нет. Но Габуния тогда ответил, что ЦБ продолжит обсуждать этот вопрос.

Сам ЦБ считает, что биржевые торги в выходные и праздничные дни могут привести к изменению ликвидности в разные временные периоды и возникновению волатильности, что может иметь негативные последствия для инвесторов, говорится в последнем обзоре финансовой стабильности.

Основные вопросы, которые необходимо решить для запуска торгов выходного дня, – это формирование цены на низколиквидном рынке и определение условий для закрытия маржинальных позиций, говорил Габуния в октябре. «Если идти в подобную историю, нам нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы, если мы о 24/7 говорим, или в выходные дни», – отмечал он.

О готовности запустить торги 24/7 сообщали две российские площадки – Московская биржа и «СПБ биржа».

Для официального запуска «СПБ биржа» ожидает окончательного согласования от Банка России, говорил в октябре руководитель биржи Евгений Сердюков. Если площадка получит его, клиенты смогут торговать в выходные дни 15 акциями российских компаний с 10:00 до 23:50 мск. Расчет по сделкам будет делаться в первый рабочий день.

В октябре Московская биржа представила профучастникам обновленную концепцию торгов в выходные дни, писали «Ведомости». Новая концепция предлагает признать выходные дни отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого стандартного торгового дня (тогда будут проводиться расчеты по сделкам, совершенным в выходные), рассказал «Ведомостям» один из участников встречи. Также биржа предложила исключить в выходные дни торги облигациями, добавил он. Новая версия может упростить внедрение концепции и снизить риски, однако при этом содержит вопросы, требующие проработки, добавил второй собеседник.

«Ведомости» направили запрос в Банк России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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