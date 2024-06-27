ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные дни
Банк России обсуждает с игроками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни, сообщает Frank Media со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 мск до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 мск до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.
7 июня управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень сообщил, что площадка начала обсуждать с брокерами введение торгов в выходные дни. До этого в апреле менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак допустила, что Мосбиржа может ввести круглосуточные торги. В мае Крекотень отмечал, что торговая площадка готова вести диалог с участниками рынка на эту тему.
22 апреля Financial Times писала, что крупнейшая в мире по капитализации биржа – Нью-Йоркская биржа (NYSE) - начала изучать варианты увеличения торгов до 24 часов в сутки. Издание отмечало, что некоторые брокеры, включая Robinhood и Interactive Brokers, уже предлагают круглосуточный доступ к торгам американскими акциями в будние дни.