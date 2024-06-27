ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные дни

Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 мск до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 мск до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.