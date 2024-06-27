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ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные дни

Ведомости

Банк России обсуждает с игроками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни, сообщает Frank Media со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 мск до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 мск до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.

7 июня управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень сообщил, что площадка начала обсуждать с брокерами введение торгов в выходные дни. До этого в апреле менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак допустила, что Мосбиржа может ввести круглосуточные торги. В мае Крекотень отмечал, что торговая площадка готова вести диалог с участниками рынка на эту тему.

22 апреля Financial Times писала, что крупнейшая в мире по капитализации биржа – Нью-Йоркская биржа (NYSE) - начала изучать варианты увеличения торгов до 24 часов в сутки. Издание отмечало, что некоторые брокеры, включая Robinhood и Interactive Brokers, уже предлагают круглосуточный доступ к торгам американскими акциями в будние дни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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