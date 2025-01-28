Т-банк утвердил программу структурных облигаций в размере 100 млрд рублей

В 2024 г. чистая прибыль Т-банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем годом ранее, следует из информации материнской МКПАО «Т-технологии». Общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. С начала 2025 г. частью Т-банка также официально стал Росбанк, завершив процесс присоединения в качестве филиала. По информации «Т-технологий», общий капитал Т-банка по РСБУ на конец декабря составил 310 млрд руб., а Росбанка – 208 млрд руб.