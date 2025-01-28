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Т-банк утвердил программу структурных облигаций в размере 100 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров Т-банка утвердил программу структурных облигаций общим объемом 100 млрд руб. Это следует из сообщения организации на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Максимальный срок погашения бумаг составляет 50 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы облигаций серии ИС-1.

В 2024 г. чистая прибыль Т-банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем годом ранее, следует из информации материнской МКПАО «Т-технологии». Общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. С начала 2025 г. частью Т-банка также официально стал Росбанк, завершив процесс присоединения в качестве филиала. По информации «Т-технологий», общий капитал Т-банка по РСБУ на конец декабря составил 310 млрд руб., а Росбанка – 208 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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