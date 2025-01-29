Индекс Мосбиржи закрылся ростом в ходе основной торговой сессии

Индекс голубых фишек также прибавил на закрытии 0,74%. Лидерами торгов выступают бумаги «Русгидро» (+4,69%), «Европлана» (+3,8%), а также обыкновенные акции «Системы» (+2,82%), МТС (+2,48%) и «Фосагро» (+2,35%). Аутсайдерами стали активы «Сургутнефтегаза» (–1,21%) и «Полюса» (–1,05%). Также в минус ушли обыкновенные акции ГК «ПИК» (–1,47%) и застройщика «Самолет» (–1%). Бумаги «Русгидро» вышли в уверенный плюс после того, как правительство РФ вместе с руководством компании сообщили, что готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, итогом которых может стать в том числе выплата дивидендов, подмечают в «БКС мир инвестиций». По данным аналитиков, в последний раз «Русгидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 г. – 0,841 руб. на акцию. Акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г.