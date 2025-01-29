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Индекс Мосбиржи закрылся ростом в ходе основной торговой сессии

Ведомости

Индекс Мосбиржи закрылся ростом выше 2950 пунктов в ходе основной торговой сессии. На 18:45 мск индекс закрепился на отметке в 2950,6 пункта, прибавив 0,64% с начала торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс голубых фишек также прибавил на закрытии 0,74%. Лидерами торгов выступают бумаги «Русгидро» (+4,69%), «Европлана» (+3,8%), а также обыкновенные акции «Системы» (+2,82%), МТС (+2,48%) и «Фосагро» (+2,35%). Аутсайдерами стали активы «Сургутнефтегаза» (–1,21%) и «Полюса» (–1,05%). Также в минус ушли обыкновенные акции ГК «ПИК» (–1,47%) и застройщика «Самолет» (–1%). Бумаги «Русгидро» вышли в уверенный плюс после того, как правительство РФ вместе с руководством компании сообщили, что готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, итогом которых может стать в том числе выплата дивидендов, подмечают в «БКС мир инвестиций». По данным аналитиков, в последний раз «Русгидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 г. – 0,841 руб. на акцию. Акционеры компании до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г.

27 января индекс биржи опускался ниже 2900 пунктов. Это произошло впервые с 22 января. Среди аутсайдеров бумаги «Сургутнефтегаза» (–3,98%), «ЮГК» (–3,21%), «Мечела» (–2,89%) и обыкновенные акции ВТБ (–4,11%). На рынке акций сказалось увеличение продаж на рынке облигаций, сообщали в «Альфа-инвестициях». Поводом для этого стало сообщение о том, что Минфин зарегистрировал семь дополнительных выпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд руб. каждый. «Повышение доходности безрисковых активов ухудшает инвестиционную привлекательность акций», – подчеркивали аналитики.

В тот же день возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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