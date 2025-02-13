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Акции «Газпрома» подорожали на 22% за два дня

Ведомости

Спрос на акции «Газпрома» остается на высоком уровне уже второй день подряд. В ходе торгов 13 февраля Московская биржа трижды расширяла ценовой коридор по этим бумагам. В результате акции компании подорожали на 22,54% за два дня, свидетельствуют данные торговой площадки.

Максимальная цена на акцию 13 февраля достигла 175,19 руб., что на 13,32% больше по сравнению с предыдущей сессией. Эти уровни были зафиксированы в последний раз 14 сентября 2023 г. К 17:18 мск прирост составил 7,6% по сравнению с предыдущим днем. Рост на настоящий момент несколько замедлился, а цена акций опустилась до 166,7 руб. Из-за бурного роста цен Мосбиржа в течение дня трижды расширяла ценовой коридор по акциям «Газпрома», что вызвало ситуацию, когда покупка акций стала невозможной на утренней и вечерней сессиях.

Акции «Газпрома» составляют значительную долю индекса Мосбиржи – 13,27%, и именно они оказывают сильное влияние на общее движение индекса, что подтверждают аналитики «БКС мир инвестиций». Как подмечает РБК, активные покупки акций продолжаются второй день подряд, что связано с улучшением отношений между Россией и США. Инвесторы начали скупать активы, выигрывающие от снижения геополитической напряженности. Рынок, по мнению аналитиков, уже закладывает в цены изменения в мировой политике, что объясняет рост котировок.

Эксперты «БКС мир инвестиций» и Совкомбанка полагают, что происходящие изменения в геополитической ситуации влияют на российские активы. Возникновение надежд на завершение конфликта на Украине и возможное смягчение санкций стимулирует интерес инвесторов. Аналитик Владимир Чернов из Freedom Finance Global добавляет, что рост акций «Газпрома» также может быть связан с ожиданиями смягчения западных санкций.

Положительное влияние на котировки «Газпрома» могут оказать и перспективы подписания нового контракта с Китаем по газопроводу «Сила Сибири – 2». Прогнозы аналитиков на ближайший год: целевая цена акций компании в «БКС мир инвестиций» составляет 190 руб., в Альфа-банке – 205 руб., а в «Финаме» – 179,4 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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