Акции «Газпрома» подорожали на 22% за два дня
Спрос на акции «Газпрома» остается на высоком уровне уже второй день подряд. В ходе торгов 13 февраля Московская биржа трижды расширяла ценовой коридор по этим бумагам. В результате акции компании подорожали на 22,54% за два дня, свидетельствуют данные торговой площадки.
Максимальная цена на акцию 13 февраля достигла 175,19 руб., что на 13,32% больше по сравнению с предыдущей сессией. Эти уровни были зафиксированы в последний раз 14 сентября 2023 г. К 17:18 мск прирост составил 7,6% по сравнению с предыдущим днем. Рост на настоящий момент несколько замедлился, а цена акций опустилась до 166,7 руб. Из-за бурного роста цен Мосбиржа в течение дня трижды расширяла ценовой коридор по акциям «Газпрома», что вызвало ситуацию, когда покупка акций стала невозможной на утренней и вечерней сессиях.
Акции «Газпрома» составляют значительную долю индекса Мосбиржи – 13,27%, и именно они оказывают сильное влияние на общее движение индекса, что подтверждают аналитики «БКС мир инвестиций». Как подмечает РБК, активные покупки акций продолжаются второй день подряд, что связано с улучшением отношений между Россией и США. Инвесторы начали скупать активы, выигрывающие от снижения геополитической напряженности. Рынок, по мнению аналитиков, уже закладывает в цены изменения в мировой политике, что объясняет рост котировок.
Эксперты «БКС мир инвестиций» и Совкомбанка полагают, что происходящие изменения в геополитической ситуации влияют на российские активы. Возникновение надежд на завершение конфликта на Украине и возможное смягчение санкций стимулирует интерес инвесторов. Аналитик Владимир Чернов из Freedom Finance Global добавляет, что рост акций «Газпрома» также может быть связан с ожиданиями смягчения западных санкций.
Положительное влияние на котировки «Газпрома» могут оказать и перспективы подписания нового контракта с Китаем по газопроводу «Сила Сибири – 2». Прогнозы аналитиков на ближайший год: целевая цена акций компании в «БКС мир инвестиций» составляет 190 руб., в Альфа-банке – 205 руб., а в «Финаме» – 179,4 руб.