Акции «Газпрома» подорожали на 22% за два дня

Максимальная цена на акцию 13 февраля достигла 175,19 руб., что на 13,32% больше по сравнению с предыдущей сессией. Эти уровни были зафиксированы в последний раз 14 сентября 2023 г. К 17:18 мск прирост составил 7,6% по сравнению с предыдущим днем. Рост на настоящий момент несколько замедлился, а цена акций опустилась до 166,7 руб. Из-за бурного роста цен Мосбиржа в течение дня трижды расширяла ценовой коридор по акциям «Газпрома», что вызвало ситуацию, когда покупка акций стала невозможной на утренней и вечерней сессиях.