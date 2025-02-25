Брокеры предложили ЦБ не делать обязательными прогнозы в рамках IPO

Банк России опубликовал доклад 20 января 2025 г. Документ, в частности, предлагает обновить обязательные показатели к раскрытию со стороны эмитента. В докладе в том числе имеется предложение об установлении требования о подготовке и публикации не менее двух независимых аналитических отчетов с оценкой справедливой стоимости компании при проведении IPO.