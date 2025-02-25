Брокеры предложили ЦБ не делать обязательными прогнозы в рамках IPO
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Банку России не вводить требование об обязательном раскрытии аналитических отчетов независимых аналитиков при первичном публичном размещении акций (IPO). Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на комментарии ассоциации к январскому докладу ЦБ для общественных консультаций «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций».
Банк России опубликовал доклад 20 января 2025 г. Документ, в частности, предлагает обновить обязательные показатели к раскрытию со стороны эмитента. В докладе в том числе имеется предложение об установлении требования о подготовке и публикации не менее двух независимых аналитических отчетов с оценкой справедливой стоимости компании при проведении IPO.
Согласно приведенным РБК комментариям НАУФОР, ассоциация расценивает введение требования об обязательном раскрытии аналитических отчетов независимых аналитиков при IPO как нецелесообразное. Брокеры считают, что следствием этого требования станет его формальное исполнение, в связи с чем ценность такого отчета будет незначительной или же вовсе отрицательной.
НАУФОР также выразила уверенность, что такого рода отчеты могут дезинформировать неквалифицированных инвесторов, принимающих решения исключительно на основе этих данных. При этом ассоциация не считает нужным полностью исключать публикацию аналитических отчетов.
В пресс-службе Банка России агентству сообщили, что широкое обсуждение доклада планируется до середины весны 2025 г. на фоне большого интереса участников рынка и инвестиционного сообщества к документу. Регулятор отметил, что по результатам обсуждения и сбора замечаний будут сформированы предложения, касающиеся либо изменений законодательства (если возникнет такая потребность), либо внесения поправок в нормативные акты ЦБ.
9 декабря 2024 г. советник первого зампреда регулятора Сергей Моисеев на презентации рекомендаций Мосбиржи по стандартам сделок IPO сообщил, что ЦБ хотел бы устранить несколько пробелов и негативных практик в поведении компаний, проводящих IPO. Он назвал три направления, нуждающихся в изменениях: корпоративное управление, аллокация и финансовые прогнозы эмитента.