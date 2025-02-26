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General Motors сообщила о начале обратного выкупа акций на $6 млрд

Ведомости

Американский автопроизводитель General Motors (GM) на прошедшем совете директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба GM.

«Разрешение на выкуп акций, утвержденное нашим советом директоров, подтверждает приверженность нашей политике распределения капитала», – прокомментировал исполнительный вице-президент и финансовый директор GM Пол Джейкобсон.

Программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд, который должны завершить во II квартале 2025 г. Поясняется, что программа обратного выкупа акций может быть приостановлена или прекращена в любое время по усмотрению компании.

Также стало известно, что GM повысит размер квартальных дивидендов до $0,15 на акцию с текущих $0,12.

15 ноября 2024 г. появились данные, что американский президент Дональд Трамп готовит отмену субсидий на покупку электромобилей. Это решение призвано стать частью масштабного плана по сокращению бюджетных расходов для финансирования налоговых льгот. Отмечалось, что отмена субсидий может стать серьезным ударом для General Motors, Ford и Hyundai, которые только запускают масштабное производство электромобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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