General Motors сообщила о начале обратного выкупа акций на $6 млрд
Американский автопроизводитель General Motors (GM) на прошедшем совете директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба GM.
«Разрешение на выкуп акций, утвержденное нашим советом директоров, подтверждает приверженность нашей политике распределения капитала», – прокомментировал исполнительный вице-президент и финансовый директор GM Пол Джейкобсон.
Программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд, который должны завершить во II квартале 2025 г. Поясняется, что программа обратного выкупа акций может быть приостановлена или прекращена в любое время по усмотрению компании.
Также стало известно, что GM повысит размер квартальных дивидендов до $0,15 на акцию с текущих $0,12.
15 ноября 2024 г. появились данные, что американский президент Дональд Трамп готовит отмену субсидий на покупку электромобилей. Это решение призвано стать частью масштабного плана по сокращению бюджетных расходов для финансирования налоговых льгот. Отмечалось, что отмена субсидий может стать серьезным ударом для General Motors, Ford и Hyundai, которые только запускают масштабное производство электромобилей.