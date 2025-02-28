Индекс Nasdaq почти опустился до четырехмесячного минимума из-за Nvidia

Nvidia накануне выпустила отчет об операционных результатах за IV квартал и весь 2024 г. В частности, ее годовая прибыль выросла на 145%, а квартальная выручка увеличилась на 78%, составив $39,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 80%, до $22,1 млрд. Выручка компании за год выросла на 114%, до $130,5 млрд, а чистая прибыль – на 145%, до $72,9 млрд. Несмотря на превзошедшие прогноз аналитиков результаты, в компании заявили об усилении международной конкуренции, на что рынок отреагировал спадом.