Индекс Nasdaq почти опустился до четырехмесячного минимума из-за Nvidia
Технологический индекс Nasdaq теряет до 2,78% и приближается к четырехмесячному минимуму из-за спада цен на акций компании Nvidia, свидетельствуют данные биржи. Как передает торговая площадка, сама Nvidia в ходе закрытия торгов 27 февраля потеряла в стоимости акций почти 8,5%.
Nvidia накануне выпустила отчет об операционных результатах за IV квартал и весь 2024 г. В частности, ее годовая прибыль выросла на 145%, а квартальная выручка увеличилась на 78%, составив $39,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 80%, до $22,1 млрд. Выручка компании за год выросла на 114%, до $130,5 млрд, а чистая прибыль – на 145%, до $72,9 млрд. Несмотря на превзошедшие прогноз аналитиков результаты, в компании заявили об усилении международной конкуренции, на что рынок отреагировал спадом.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков заявила, что инвесторов разочаровало сокращение маржи. По их данным также просели и другие индексы – Dow Industrials и S&P 500, что могло быть связанным с сообщениями о росте числа заявок на пособие по безработице после разочаровывающих данных по продажам жилья в США в начале этого месяца. Инвесторы также пытались «обработать» планы администрации США по тарифам и сокращению федеральных расходов.
27 января стоимость акций Nvidia упала на 17% из-за общей волатильности технологического сектора в связи с успехом китайского стартапа DeepSeek, который выпустил бесплатного ИИ-помощника, являющегося конкурентом ChatGPT, но способного работать на более дешевых чипах. Крупнейшая технологическая компания мира тогда потеряла в рыночной стоимости более $600 млрд, но уже к 29 января акции производителей микросхем в Азии и Европе начали восстанавливаться после того, как сильные корпоративные доходы голландской группы ASML способствовали торговому ралли лидера технологической отрасли.