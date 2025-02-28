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Индекс Nasdaq почти опустился до четырехмесячного минимума из-за Nvidia

Ведомости

Технологический индекс Nasdaq теряет до 2,78% и приближается к четырехмесячному минимуму из-за спада цен на акций компании Nvidia, свидетельствуют данные биржи. Как передает торговая площадка, сама Nvidia в ходе закрытия торгов 27 февраля потеряла в стоимости акций почти 8,5%.

Nvidia накануне выпустила отчет об операционных результатах за IV квартал и весь 2024 г. В частности, ее годовая прибыль выросла на 145%, а квартальная выручка увеличилась на 78%, составив $39,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 80%, до $22,1 млрд. Выручка компании за год выросла на 114%, до $130,5 млрд, а чистая прибыль – на 145%, до $72,9 млрд. Несмотря на превзошедшие прогноз аналитиков результаты, в компании заявили об усилении международной конкуренции, на что рынок отреагировал спадом.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков заявила, что инвесторов разочаровало сокращение маржи. По их данным также просели и другие индексы – Dow Industrials и S&P 500, что могло быть связанным с сообщениями о росте числа заявок на пособие по безработице после разочаровывающих данных по продажам жилья в США в начале этого месяца. Инвесторы также пытались «обработать» планы администрации США по тарифам и сокращению федеральных расходов.

27 января стоимость акций Nvidia упала на 17% из-за общей волатильности технологического сектора в связи с успехом китайского стартапа DeepSeek, который выпустил бесплатного ИИ-помощника, являющегося конкурентом ChatGPT, но способного работать на более дешевых чипах. Крупнейшая технологическая компания мира тогда потеряла в рыночной стоимости более $600 млрд, но уже к 29 января акции производителей микросхем в Азии и Европе начали восстанавливаться после того, как сильные корпоративные доходы голландской группы ASML способствовали торговому ралли лидера технологической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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