Стоимость биткойна снизилась на 10%

Американский президент Дональд Трамп 2 марта объявил о создании стратегического резерва криптовалют в стране. В него, по словам лидера США, войдут биткойн и Ethereum, а также XRP, SOL и ADA. Трамп пообещал сделать США «криптостолицей мира». Кроме того, у американского президента недавно появился свой собственный мемкойн под названием $TRUMP.