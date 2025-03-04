Стоимость биткойна снизилась на 10%
Стоимость биткойна снизилась на 10%, добравшись до отметки в $83 598. Это следует из данных биржи Binance.
Падение было зафиксировано в 7:50 мск. После 8:00 мск показатель вернулся к уровню $84 176.
2 марта стоимость биткойна демонстрировала рост более чем на 10%, превышая отметку в $93 000. Это произошло на фоне оживления на рынке криптовалют и положительных новостей в отрасли.
Американский президент Дональд Трамп 2 марта объявил о создании стратегического резерва криптовалют в стране. В него, по словам лидера США, войдут биткойн и Ethereum, а также XRP, SOL и ADA. Трамп пообещал сделать США «криптостолицей мира». Кроме того, у американского президента недавно появился свой собственный мемкойн под названием $TRUMP.