Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов на фоне сообщений о смягчении санкций

В ходе дополнительной сессии индекс (IMOEX2) также достигал отметки выше 3200 пунктов, но все же окончил торги на уровне 3179 пунктов. На основных торгах в числе лидеров роста оказались бумаги «Яндекса» (+5,05%), «Самолета» (+4,25%), «Совкомбанка» (+4,17%), «Т-технологий» (+3,78%) и «Русала» (+3,69%). Как сообщают аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на сообщении Reuters.