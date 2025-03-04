Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов на фоне сообщений о смягчении санкций
Индекс Мосбиржи на открытии превысил отметку в 3200 пунктов и продолжает расти. На 12:05 мск он составил 3234 пункта, прибавив более 2,8% с закрытия торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперты уверены, что поддержку рынку оказывает сообщение Reuters о разработке Белым домом плана по смягчению санкций против РФ.
В ходе дополнительной сессии индекс (IMOEX2) также достигал отметки выше 3200 пунктов, но все же окончил торги на уровне 3179 пунктов. На основных торгах в числе лидеров роста оказались бумаги «Яндекса» (+5,05%), «Самолета» (+4,25%), «Совкомбанка» (+4,17%), «Т-технологий» (+3,78%) и «Русала» (+3,69%). Как сообщают аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на сообщении Reuters.
26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. А 28 февраля индекс завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов.
3 марта вечером Reuters сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.