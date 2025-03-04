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Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов на фоне сообщений о смягчении санкций

Ведомости

Индекс Мосбиржи на открытии превысил отметку в 3200 пунктов и продолжает расти. На 12:05 мск он составил 3234 пункта, прибавив более 2,8% с закрытия торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперты уверены, что поддержку рынку оказывает сообщение Reuters о разработке Белым домом плана по смягчению санкций против РФ.

В ходе дополнительной сессии индекс (IMOEX2) также достигал отметки выше 3200 пунктов, но все же окончил торги на уровне 3179 пунктов. На основных торгах в числе лидеров роста оказались бумаги «Яндекса» (+5,05%), «Самолета» (+4,25%), «Совкомбанка» (+4,17%), «Т-технологий» (+3,78%) и «Русала» (+3,69%). Как сообщают аналитики «БКС мир инвестиций», на российском рынке сохраняется повышенная волатильность и уязвимость к геополитической ситуации в мире. В частности, ранее индекс проседал на новостях о срыве сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам, но уже к вечеру начал расти на сообщении Reuters.

26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов. А 28 февраля индекс завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов.

3 марта вечером Reuters сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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