Главой «Казахстанской фондовой биржи» с 31 марта станет Адиль Мухамеджанов

В июле 2024 г. стало известно, что «Казахстанская фондовая биржа» начала переговоры о выкупе собственных акций у Мосбиржи. Решение было объявлено после введения американских санкций в отношении российской площадки. В октябре того же года KASE сообщила, что прекратила отношения с Мосбиржей. В январе 2025 г. российские акционеры «Казахстанской фондовой биржи» сменили депозитарий для хранения своих акций, выбрав Райффайзенбанк вместо ранее используемого «Специализированного депозитария «Инфинитум», который в ноябре 2024 г. попал под санкции США.