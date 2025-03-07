Главой «Казахстанской фондовой биржи» с 31 марта станет Адиль Мухамеджанов
С 31 марта Алина Алдамберген по собственной инициативе досрочно покинет пост председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Эту должность займет Адиль Мухамеджанов – председатель правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Об этом сообщается на сайте KASE.
Алдамберген была избрана главой биржи в феврале 2016 г. Под ее руководством осуществлен переход на новые торговые системы, на KASE проведены крупнейшие IPO в истории фондового рынка страны, говорится в сообщении. Биржевой оборот на рынках «Казахстанской фондовой биржи» вырос более чем в четыре раза. Причины ухода Алдамберген не уточняются.
Решением совета директоров с 31 марта новым председателем правления избран Мухамеджанов со сроком полномочий до 1 июля 2026 г. До назначения он с 2021 г. возглавлял «Центральный депозитарий ценных бумаг», а до этого работал заместителем председателя правления KASE. Также занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка Казахстана.
О том, что Алдамберген на посту председателя правления KASE сменит Мухамеджанов, ранее 7 марта сообщило издание Forbes Kazakhstan со ссылкой на источник.
В июле 2024 г. стало известно, что «Казахстанская фондовая биржа» начала переговоры о выкупе собственных акций у Мосбиржи. Решение было объявлено после введения американских санкций в отношении российской площадки. В октябре того же года KASE сообщила, что прекратила отношения с Мосбиржей. В январе 2025 г. российские акционеры «Казахстанской фондовой биржи» сменили депозитарий для хранения своих акций, выбрав Райффайзенбанк вместо ранее используемого «Специализированного депозитария «Инфинитум», который в ноябре 2024 г. попал под санкции США.