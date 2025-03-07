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Главой «Казахстанской фондовой биржи» с 31 марта станет Адиль Мухамеджанов

Ведомости

С 31 марта Алина Алдамберген по собственной инициативе досрочно покинет пост председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Эту должность займет Адиль Мухамеджанов – председатель правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Об этом сообщается на сайте KASE.

Алдамберген была избрана главой биржи в феврале 2016 г. Под ее руководством осуществлен переход на новые торговые системы, на KASE проведены крупнейшие IPO в истории фондового рынка страны, говорится в сообщении. Биржевой оборот на рынках «Казахстанской фондовой биржи» вырос более чем в четыре раза. Причины ухода Алдамберген не уточняются.

Решением совета директоров с 31 марта новым председателем правления избран Мухамеджанов со сроком полномочий до 1 июля 2026 г. До назначения он с 2021 г. возглавлял «Центральный депозитарий ценных бумаг», а до этого работал заместителем председателя правления KASE. Также занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка Казахстана.

О том, что Алдамберген на посту председателя правления KASE сменит Мухамеджанов, ранее 7 марта сообщило издание Forbes Kazakhstan со ссылкой на источник.

В июле 2024 г. стало известно, что «Казахстанская фондовая биржа» начала переговоры о выкупе собственных акций у Мосбиржи. Решение было объявлено после введения американских санкций в отношении российской площадки. В октябре того же года KASE сообщила, что прекратила отношения с Мосбиржей. В январе 2025 г. российские акционеры «Казахстанской фондовой биржи» сменили депозитарий для хранения своих акций, выбрав Райффайзенбанк вместо ранее используемого «Специализированного депозитария «Инфинитум», который в ноябре 2024 г. попал под санкции США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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