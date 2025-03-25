Мосбиржа опубликовала график работы в майские праздники

Согласно опубликованному расписанию, 2 и 8 мая торги будут проходить на фондовом, срочном, валютном рынках, а также на рынках депозитов, кредитов, СПФИ и драгметаллов. В эти дни также будет доступно заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров, предусматривающих обязательства в российских рублях.