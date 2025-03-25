Мосбиржа опубликовала график работы в майские праздники
Согласно опубликованному расписанию, 2 и 8 мая торги будут проходить на фондовом, срочном, валютном рынках, а также на рынках депозитов, кредитов, СПФИ и драгметаллов. В эти дни также будет доступно заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров, предусматривающих обязательства в российских рублях.
3–4 и 10–11 мая на рынке акций будут проводиться торги в рамках дополнительной сессии выходного дня.
Полный перерыв в торгах на всех рынках биржи запланирован на 1 и 9 мая.
С 5 по 7 мая фондовый, денежный, валютный, срочный рынки, рынок СПФИ и рынок драгоценных металлов продолжат работать в стандартном режиме. 30 апреля торги также пройдут без изменений, включая утреннюю и вечернюю сессии.
«Сервис регистрации новых клиентов участников торгов доступен во все торговые рабочие и выходные дни», – говорится в сообщении площадки.
24 марта стало известно, что бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже. Об этом «Ведомостям» рассказывал представитель торговой площадки. По его данным, открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на бирже выросла с начала 2025 г. в 2,7 раза – до 600 млрд руб. к 21 марта.
Руководитель казначейства банка для бизнеса «Бланк» Александр Дьяченко объяснял происходящее рядом факторов. В их числе баланс ликвидности среди банков, увеличение числа участников, использующих прямой доступ через депозиты с центральным контрагентом, а также развитие линейки биржевых инструментов.