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Мосбиржа опубликовала график работы в майские праздники

Ведомости

Стал известен график работы Мосбиржи в майские праздники 2025 г. В некоторые дни торги будут идти в полном объеме, а в другие – будут полностью приостановлены. Соответствующее сообщение размещено на сайте площадки.

Согласно опубликованному расписанию, 2 и 8 мая торги будут проходить на фондовом, срочном, валютном рынках, а также на рынках депозитов, кредитов, СПФИ и драгметаллов. В эти дни также будет доступно заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров, предусматривающих обязательства в российских рублях.

3–4 и 10–11 мая на рынке акций будут проводиться торги в рамках дополнительной сессии выходного дня.

Полный перерыв в торгах на всех рынках биржи запланирован на 1 и 9 мая.

С 5 по 7 мая фондовый, денежный, валютный, срочный рынки, рынок СПФИ и рынок драгоценных металлов продолжат работать в стандартном режиме. 30 апреля торги также пройдут без изменений, включая утреннюю и вечернюю сессии.

«Сервис регистрации новых клиентов участников торгов доступен во все торговые рабочие и выходные дни», – говорится в сообщении площадки.

24 марта стало известно, что бизнес резко нарастил средства на депозитах на Мосбирже. Об этом «Ведомостям» рассказывал представитель торговой площадки. По его данным, открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на бирже выросла с начала 2025 г. в 2,7 раза – до 600 млрд руб. к 21 марта.

Руководитель казначейства банка для бизнеса «Бланк» Александр Дьяченко объяснял происходящее рядом факторов. В их числе баланс ликвидности среди банков, увеличение числа участников, использующих прямой доступ через депозиты с центральным контрагентом, а также развитие линейки биржевых инструментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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