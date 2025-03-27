В ЦБ посчитали преждевременным давать фундаментальные оценки торгов в выходные
Оценки торгов на фондовом рынке выходного дня давать преждевременно, пока все идет штатно. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок».
«Здесь важно посмотреть какую-то динамику, мы уже анализируем то, что получаем данные от того, кто участвует в этих торгах. Но они пока предварительные, поэтому я не хочу давать эту оценку, нужно собрать чуть побольше выборку», – подчеркнул Габуния.
24 февраля Московская биржа сообщила, что на рынке акций с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме.
28 февраля ЦБ определил условия проведения торгов выходного дня для минимизации рисков для бирж и их клиентов. На первом этапе к торгам в выходные дни допущены наиболее ликвидные акции. Сессия стала частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы были сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.