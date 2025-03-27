В ЦБ посчитали преждевременным давать фундаментальные оценки торгов в выходные

«Здесь важно посмотреть какую-то динамику, мы уже анализируем то, что получаем данные от того, кто участвует в этих торгах. Но они пока предварительные, поэтому я не хочу давать эту оценку, нужно собрать чуть побольше выборку», – подчеркнул Габуния.