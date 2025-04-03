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Клиенты брокера Сбербанка наторговали на 13 млрд рублей за месяц в выходные

Ведомости

Клиенты «Сберинвестиций» совершили сделки на 13,2 млрд руб. в ходе первого месяца торгов выходного дня на Мосбирже, рассказала «Ведомостям» руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова. За это время 56 000 клиентов подали 304 000 заявок на покупку или продажу активов, сообщила она.

Самыми популярными акциями среди клиентов «Сберинвестиций» в выходные стали бумаги самого «Сбера», а также «Газпрома», «Лукойла», ВТБ, «СПБ биржи», X5 Group, «Сургутнефтегаза», «Мечела», «Т-технологий» и «Новатэка».

Интерес клиентов брокера Сбербанка к инвестициям в нерабочие дни постепенно растет, отметила Кубезова, в течение первого месяца торгов их объем увеличивался в среднем на 40% каждые выходные. Расширение списка акций, доступных для совершения сделок, будет способствовать дальнейшему повышению активности инвесторов, ожидает она. «При этом отмечу, что мы рекомендуем торговать в выходные с осторожностью, так как в нерабочие дни ликвидность может быть более низкой», – добавила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка.

С 1 марта Московская биржа начала проводить торги акциями по выходным в экспериментальном режиме. Торги проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. К 29 марту Мосбиржа увеличила до 79 количество ценных бумаг, доступных в выходные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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