Клиенты брокера Сбербанка наторговали на 13 млрд рублей за месяц в выходные

Интерес клиентов брокера Сбербанка к инвестициям в нерабочие дни постепенно растет, отметила Кубезова, в течение первого месяца торгов их объем увеличивался в среднем на 40% каждые выходные. Расширение списка акций, доступных для совершения сделок, будет способствовать дальнейшему повышению активности инвесторов, ожидает она. «При этом отмечу, что мы рекомендуем торговать в выходные с осторожностью, так как в нерабочие дни ликвидность может быть более низкой», – добавила руководитель брокерского бизнеса Сбербанка.