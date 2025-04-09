МТС выплатит дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию
МТС планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере не менее 35 руб. на акцию. Об этом сообщила гендиректор компании Инесса Галактионова на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями».
«У нас утвержденная дивидендная политика на три года. Мы планируем в этом году выплачивать дивиденды в полном объеме и не менее 35 руб. на акцию. «<...> Задача наша уже как менеджмента, как руководства правильно сбалансировать и работу с долгом, и наши финансовые результаты. Над этим интенсивно работаем», – сказала Галактионова.
В апреле 2024 г. совет директоров МТС принял новую дивидендную политику компании. Она подразумевает выплаты раз в год с возможностью промежуточных дивидендов. В сообщении компании уточнялось, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.