МТС выплатит дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию

«У нас утвержденная дивидендная политика на три года. Мы планируем в этом году выплачивать дивиденды в полном объеме и не менее 35 руб. на акцию. «<...> Задача наша уже как менеджмента, как руководства правильно сбалансировать и работу с долгом, и наши финансовые результаты. Над этим интенсивно работаем», – сказала Галактионова.