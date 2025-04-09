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МТС выплатит дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию

Ведомости

МТС планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере не менее 35 руб. на акцию. Об этом сообщила гендиректор компании Инесса Галактионова на конференции «Телеком и технологии – 2025», организованной «Ведомостями».

«У нас утвержденная дивидендная политика на три года. Мы планируем в этом году выплачивать дивиденды в полном объеме и не менее 35 руб. на акцию. «<...> Задача наша уже как менеджмента, как руководства правильно сбалансировать и работу с долгом, и наши финансовые результаты. Над этим интенсивно работаем», – сказала Галактионова.  

В апреле 2024 г. совет директоров МТС принял новую дивидендную политику компании. Она подразумевает выплаты раз в год с возможностью промежуточных дивидендов. В сообщении компании уточнялось, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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