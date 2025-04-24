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«Соллерс» планирует выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию

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Автомобилестроительная группа «Соллерс» объявила о планах выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 70 руб. на акцию. Такова рекомендация совета директоров компании.

Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 10 июня. А окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров, запланированном на 30 мая.

3 апреля стало известно, что чистая прибыль «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб., продемонстрировав рост почти в 9 раз по сравнению с показателем 2023 г. (609,4 млн руб.).

Выручка компании также показала значительный рост, увеличившись на 57% год к году – с 284,5 млн руб. до 447,8 млн руб.

Также в начале января появились данные, что «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Правда, в этой статистике не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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