«Соллерс» планирует выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию
Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 10 июня. А окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров, запланированном на 30 мая.
3 апреля стало известно, что чистая прибыль «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб., продемонстрировав рост почти в 9 раз по сравнению с показателем 2023 г. (609,4 млн руб.).
Выручка компании также показала значительный рост, увеличившись на 57% год к году – с 284,5 млн руб. до 447,8 млн руб.
Также в начале января появились данные, что «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Правда, в этой статистике не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля.