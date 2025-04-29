Мосбиржа зафиксировала рекорд операций в рамках торговой сессии выходного дня

За первые два месяца проведения торгов в выходные дни, начиная с их запуска 1 марта, возможность заключать сделки с акциями на Мосбирже использовали более 505 000 человек. За этот период участниками торгов и их клиентами было совершено почти 3,5 млн сделок на общую сумму 154,1 млрд руб.