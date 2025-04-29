Мосбиржа зафиксировала рекорд операций в рамках торговой сессии выходного дня
Рекордный объем операций в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня был зафиксирован на Московской бирже 26 апреля. По итогам дня объем торгов достиг 29,8 млрд руб.
За первые два месяца проведения торгов в выходные дни, начиная с их запуска 1 марта, возможность заключать сделки с акциями на Мосбирже использовали более 505 000 человек. За этот период участниками торгов и их клиентами было совершено почти 3,5 млн сделок на общую сумму 154,1 млрд руб.
«В торгах приняли участие 30 профессиональных участников торгов», – пояснили представители площадки.
Московская биржа напоминает, что 3–4 мая и 10–11 мая торги на рынке акций будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня. Ликвидность обеспечивается за счет работы маркетмейкеров. Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии, которая является частью следующего за выходными рабочего дня. Для снижения рисков волатильности ценовые границы в ходе торгов ограничены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
С 25 апреля Мосбиржа расширила список доступных для торгов акций, добавив ценные бумаги 10 российских компаний. Это увеличило общее число доступных для торгов в выходные дней эмиссионных ценных бумаг до 100.