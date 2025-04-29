«Озон фармацевтика» может выплатить дивиденды в 0,26 рубля на акцию
Совет директоров ПАО «Озон фармацевтика» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,26 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
На выплату финальных дивидендов планируется направить 285,6 млн руб. Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 4 июня. Окончательное решение по выплатам будет принято акционерами на общем собрании, запланированном на 23 мая.
24 апреля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по МСФО увеличилась на 15,2% по сравнению с 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб. Выручка выросла на 30%, составив 25,6 млрд руб. Рост был обеспечен за счет увеличения объемов продаж, расширения ассортимента в аптеках, активного участия в госзакупках, а также повышения средней стоимости упаковки и доли более дорогих препаратов в структуре продаж.