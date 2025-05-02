Индекс Мосбиржи опустился ниже 2850 пунктов
Индекс Мосбиржи (IMOEX) впервые с 18 апреля опустился ниже отметки 2850 пунктов, потеряв 2,8% и достигнув уровня 2836,7 пункта по состоянию на 18:50 мск. Данные опубликованы на сайте площадки.
Все акции, входящие в индекс Мосбиржи, завершили торги 2 мая в минусе. Лидерами падения стали бумаги ПИК, подешевевшие на 5,5%, АФК «Система» (-4,7%), «Новатэка» (-4,84%) и ВК (-4,4%).
Основное давление на рынок может оказывать геополитическая неопределенность. В СМИ появились сообщения о возможном усилении санкционного давления со стороны США против России. Однако детали новых мер пока остаются неизвестными. По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о введении дополнительных ограничений, так как дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине все еще продолжаются.