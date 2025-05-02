Индекс Мосбиржи опустился ниже 2850 пунктов

Основное давление на рынок может оказывать геополитическая неопределенность. В СМИ появились сообщения о возможном усилении санкционного давления со стороны США против России. Однако детали новых мер пока остаются неизвестными. По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о введении дополнительных ограничений, так как дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине все еще продолжаются.