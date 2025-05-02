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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2850 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) впервые с 18 апреля опустился ниже отметки 2850 пунктов, потеряв 2,8% и достигнув уровня 2836,7 пункта по состоянию на 18:50 мск. Данные опубликованы на сайте площадки.

Все акции, входящие в индекс Мосбиржи, завершили торги 2 мая в минусе. Лидерами падения стали бумаги ПИК, подешевевшие на 5,5%, АФК «Система» (-4,7%), «Новатэка» (-4,84%) и ВК (-4,4%).

Основное давление на рынок может оказывать геополитическая неопределенность. В СМИ появились сообщения о возможном усилении санкционного давления со стороны США против России. Однако детали новых мер пока остаются неизвестными. По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о введении дополнительных ограничений, так как дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине все еще продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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