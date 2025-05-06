Акционеры «Т-технологий» утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры «Т-технологий» одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 32 руб. на акцию. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.
Дивиденды будут начислены по акциям, которые инвесторы приобрели до 15 мая включительно. На выплаты акционерам будет направлено 8,6 млрд руб. С учетом промежуточных выплат на дивиденды за весь 2024 г. будет направлено 27% от чистой прибыли группы, то есть 33,4 млрд руб.
В «Т-технологиях» подтвердили планы платить дивиденды ежеквартально и сообщили, что предоставят отчетность по МСФО за I квартал 2025 г. до конца мая.
По итогам 2024 г. группа «Т-технологии» нарастила чистую прибыль на 51% до 122 млрд руб. Выручка в прошлом году увеличилась в два раза и достигла 962 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,5%. Число клиентов группы на конец предыдущего года возросло на 18% и составило 48 млн человек.
В октябре 2024 г. совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Акционеры одобрили переименование в ноябре того же года. В том же месяца на Мосбирже появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-технологиям» и представляет собой букву «T». Председатель правления торговой площадки Виктор Жидков пояснял, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».