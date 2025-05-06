Акционеры «Т-технологий» утвердили дивиденды за 2024 год

В октябре 2024 г. совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Акционеры одобрили переименование в ноябре того же года. В том же месяца на Мосбирже появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-технологиям» и представляет собой букву «T». Председатель правления торговой площадки Виктор Жидков пояснял, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».