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Акционеры «Т-технологий» утвердили дивиденды за 2024 год

Ведомости

Акционеры «Т-технологий» одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 32 руб. на акцию. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

Дивиденды будут начислены по акциям, которые инвесторы приобрели до 15 мая включительно. На выплаты акционерам будет направлено 8,6 млрд руб. С учетом промежуточных выплат на дивиденды за весь 2024 г. будет направлено 27% от чистой прибыли группы, то есть 33,4 млрд руб.

В «Т-технологиях» подтвердили планы платить дивиденды ежеквартально и сообщили, что предоставят отчетность по МСФО за I квартал 2025 г. до конца мая.

По итогам 2024 г. группа «Т-технологии» нарастила чистую прибыль на 51% до 122 млрд руб. Выручка в прошлом году увеличилась в два раза и достигла 962 млрд руб. Рентабельность капитала составила 32,5%. Число клиентов группы на конец предыдущего года возросло на 18% и составило 48 млн человек.

В октябре 2024 г. совет директоров МКПАО «ТКС холдинга» инициировал смену имени компании на «Т-технологии». Акционеры одобрили переименование в ноябре того же года. В том же месяца на Мосбирже появился первый однобуквенный тикер – он принадлежит «Т-технологиям» и представляет собой букву «T». Председатель правления торговой площадки Виктор Жидков пояснял, что «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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