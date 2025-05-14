Московская биржа запустит торги фьючерсами на кофе
Московская биржа запускает торги фьючерсами на кофе, они начнутся 20 мая на срочном рынке. Об этом сообщает торговая площадка.
«Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе», – говорится в сообщении Мосбиржи.
Представители биржи пояснили, что кофе является одним из самых активно торгуемых товаров в мире, а его стоимость в текущем году достигла максимальных значений. Исторически цена на кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, формирующих торговые стратегии на основе как краткосрочных, так и долгосрочных трендов. Кроме того, фьючерсы на кофе будут полезны участникам рынка, чья деятельность связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, так как они позволят минимизировать влияние рыночной волатильности на бизнес-процессы.
О планах Московской биржи запустить сделки с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок сообщалось еще в декабре 2024 г. Управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева отмечала, что они нацелены на создание контрактов до 10 000 руб., так как средний чек клиентов снижается.