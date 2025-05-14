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/ Инвестиции

Московская биржа запустит торги фьючерсами на кофе

Ведомости

Московская биржа запускает торги фьючерсами на кофе, они начнутся 20 мая на срочном рынке. Об этом сообщает торговая площадка.

«Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе», – говорится в сообщении Мосбиржи.

Представители биржи пояснили, что кофе является одним из самых активно торгуемых товаров в мире, а его стоимость в текущем году достигла максимальных значений. Исторически цена на кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, формирующих торговые стратегии на основе как краткосрочных, так и долгосрочных трендов. Кроме того, фьючерсы на кофе будут полезны участникам рынка, чья деятельность связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, так как они позволят минимизировать влияние рыночной волатильности на бизнес-процессы.

О планах Московской биржи запустить сделки с фьючерсами на кофе и апельсиновый сок сообщалось еще в декабре 2024 г. Управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева отмечала, что они нацелены на создание контрактов до 10 000 руб., так как средний чек клиентов снижается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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