Московская биржа запустит торги фьючерсами на кофе

Представители биржи пояснили, что кофе является одним из самых активно торгуемых товаров в мире, а его стоимость в текущем году достигла максимальных значений. Исторически цена на кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, формирующих торговые стратегии на основе как краткосрочных, так и долгосрочных трендов. Кроме того, фьючерсы на кофе будут полезны участникам рынка, чья деятельность связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, так как они позволят минимизировать влияние рыночной волатильности на бизнес-процессы.