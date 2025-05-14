«Росгеология» допустила дефолт при выплате купона по флоатеру

Согласно данным «Росгеологии», в 2024 г. компания работала на зарубежных проектах в девяти странах мира по 13 направлениям. Выручка от международной деятельности в прошлом году выросла в три раза, достигнув 2,6 млрд руб. В 2025 г. компания прогнозирует дальнейший рост этого показателя на 15% – до 3 млрд руб. Планируется, что «Росгеология» будет осуществлять работы уже в 11 странах по 18 направлениям.