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«Росгеология» допустила дефолт при выплате купона по флоатеру

Ведомости

АО «Росгеология» допустило фактический дефолт при выплате 17-го купона по облигациям с плавающим купоном серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн руб. Об этом компания сообщила на ленте раскрытия информации.

Дата выплаты купона была назначена на 24 апреля. Однако, как уточнялось в сообщении, «у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода».

8 апреля стало известно, что крупнейший российский геологический холдинг «Росгеология» планирует значительно увеличить долю зарубежных проектов в своей выручке в рамках новой стратегии развития до 2050 г. Генеральный директор компании Сергей Радьков сообщил, что доля зарубежных проектов может вырасти втрое – до 30%.

По его словам, рост портфеля зарубежных проектов будет обеспечен за счет расширения сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки.

Согласно данным «Росгеологии», в 2024 г. компания работала на зарубежных проектах в девяти странах мира по 13 направлениям. Выручка от международной деятельности в прошлом году выросла в три раза, достигнув 2,6 млрд руб. В 2025 г. компания прогнозирует дальнейший рост этого показателя на 15% – до 3 млрд руб. Планируется, что «Росгеология» будет осуществлять работы уже в 11 странах по 18 направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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