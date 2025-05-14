«Росгеология» допустила дефолт при выплате купона по флоатеру
АО «Росгеология» допустило фактический дефолт при выплате 17-го купона по облигациям с плавающим купоном серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн руб. Об этом компания сообщила на ленте раскрытия информации.
Дата выплаты купона была назначена на 24 апреля. Однако, как уточнялось в сообщении, «у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода».
8 апреля стало известно, что крупнейший российский геологический холдинг «Росгеология» планирует значительно увеличить долю зарубежных проектов в своей выручке в рамках новой стратегии развития до 2050 г. Генеральный директор компании Сергей Радьков сообщил, что доля зарубежных проектов может вырасти втрое – до 30%.
По его словам, рост портфеля зарубежных проектов будет обеспечен за счет расширения сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки.
Согласно данным «Росгеологии», в 2024 г. компания работала на зарубежных проектах в девяти странах мира по 13 направлениям. Выручка от международной деятельности в прошлом году выросла в три раза, достигнув 2,6 млрд руб. В 2025 г. компания прогнозирует дальнейший рост этого показателя на 15% – до 3 млрд руб. Планируется, что «Росгеология» будет осуществлять работы уже в 11 странах по 18 направлениям.