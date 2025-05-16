JetLend не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Чистый убыток по итогам прошедшего года составил 114 млн руб. В компании это связали с начислениями по долгосрочной программе мотивации сотрудников, которая по МСФО учитывается как расход. За 2024 г. расход по мотивационной программе достиг 116,4 млн руб. Отмечалось, что убыток носит учетный характер и отражает инвестиции в команду и развитие платформы.