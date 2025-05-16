JetLend не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров краудлендинговой платформы JetLend рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.
Соответствующее решение принято в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря прошлого года.
6 мая JetLend опубликовала финансовые результаты JetLend по МСФО за 2024 г. Выручка платформы составила 729,5 млн руб. Общий объем средств инвесторов на платформе достиг 10,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA – 23,6 млн руб.
Чистый убыток по итогам прошедшего года составил 114 млн руб. В компании это связали с начислениями по долгосрочной программе мотивации сотрудников, которая по МСФО учитывается как расход. За 2024 г. расход по мотивационной программе достиг 116,4 млн руб. Отмечалось, что убыток носит учетный характер и отражает инвестиции в команду и развитие платформы.