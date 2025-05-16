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JetLend не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ведомости

Совет директоров краудлендинговой платформы JetLend рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Соответствующее решение принято в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря прошлого года.

6 мая JetLend опубликовала финансовые результаты JetLend по МСФО за 2024 г. Выручка платформы составила 729,5 млн руб. Общий объем средств инвесторов на платформе достиг 10,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA – 23,6 млн руб.

Чистый убыток по итогам прошедшего года составил 114 млн руб. В компании это связали с начислениями по долгосрочной программе мотивации сотрудников, которая по МСФО учитывается как расход. За 2024 г. расход по мотивационной программе достиг 116,4 млн руб. Отмечалось, что убыток носит учетный характер и отражает инвестиции в команду и развитие платформы.

В марте JetLend привлекла 500 млн руб. во время первичного публичного размещения акций (IPO) на СПБ бирже. Цена IPO составила 60 руб. за акцию, общий размер – 476 млн руб., что соответствует рыночной капитализации в 6,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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