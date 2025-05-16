ЦБ не рассматривает снятие ограничений на инвестирование в иностранные акции
Банк России сейчас не рассматривает снятие ограничений на инвестирование в иностранные акции для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщил регулятор.
Риски, связанные с этим вопросом, крайне высоки, пояснили в Центробанке.
Для того, чтобы ценные бумаги, которые приобретает инвестор, не были заблокированы, такого рода полномочия предоставлять необходимости нет. Об этом заявил журналистам в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
С 1 января 2025 г. ЦБ ограничил возможность приобретения иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Исключения составляют бумаги, выпущенные эмитентами из стран Евразийского экономического союза и международными финансовыми организациями, которые учитываются в инфраструктуре ЕАЭС.