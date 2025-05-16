ЦБ не рассматривает снятие ограничений на инвестирование в иностранные акции

Для того, чтобы ценные бумаги, которые приобретает инвестор, не были заблокированы, такого рода полномочия предоставлять необходимости нет. Об этом заявил журналистам в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.