ЦБ: Россия продолжает работу по разблокировке активов инвесторов за рубежом

«Все, что получилось, – это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно. <…> Потому что когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой», – прокомментировал Габуния работу регулятора, которая зачастую встречала противодействие со стороны западных регуляторов.