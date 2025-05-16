ЦБ: Россия продолжает работу по разблокировке активов инвесторов за рубежом
Банк России работает над разблокировкой активов российских инвесторов за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025», передает «РИА Новости».
По словам Габунии, Центробанк надеется на «дополнительные успехи». В рамках «мелкой, кропотливой» работы планируется освободить от ограничений еще большее количество активов россиян.
«Все, что получилось, – это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно. <…> Потому что когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой», – прокомментировал Габуния работу регулятора, которая зачастую встречала противодействие со стороны западных регуляторов.
Активы российских инвесторов попали под заморозку в 2022 г. в рамках ужесточения антироссийских санкций. К началу 2025 г. было разблокировано около половины из них. 9 апреля о продолжающейся работе ЦБ, Минфина и правительства говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.