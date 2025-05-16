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ЦБ: Россия продолжает работу по разблокировке активов инвесторов за рубежом

Ведомости

Банк России работает над разблокировкой активов российских инвесторов за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025», передает «РИА Новости».

По словам Габунии, Центробанк надеется на «дополнительные успехи». В рамках «мелкой, кропотливой» работы планируется освободить от ограничений еще большее количество активов россиян.

«Все, что получилось, – это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно. <…> Потому что когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой», – прокомментировал Габуния работу регулятора, которая зачастую встречала противодействие со стороны западных регуляторов.

Активы российских инвесторов попали под заморозку в 2022 г. в рамках ужесточения антироссийских санкций. К началу 2025 г. было разблокировано около половины из них. 9 апреля о продолжающейся работе ЦБ, Минфина и правительства говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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