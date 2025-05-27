Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за I квартал 2025 года снизилась на 15,5%
Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. сократилась на 15,5% и составила 2,5 млрд руб. Об этом сообщила группа.
По состоянию на 31 марта этого года активы группы выросли на 6% до 280 млрд руб. Инвестиционный портфель увеличился на 5,4% и достиг 247 млрд руб. Капитал группы за указанный период составил 60 млрд руб. и продемонстрировал рост на 8%. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) находится на уровне 31,1%.
По итогам 2024 г. чистая прибыль «Ренессанс страхования» увеличилась на 7,8% и составила 11,1 млрд руб. Группа увеличила суммарный объем страховых премий на 37,5% год к году до 169,8 млрд руб. Страховые выплаты за указанный период составили 89,7 млрд руб., показав рост на 67,7%. Инвестиционный портфель на 31 декабря 2024 г. достиг 234,7 млрд руб., увеличившись на 28,8%. Показатель RoATE находился на уровне 32,3%.