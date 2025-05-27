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Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за I квартал 2025 года снизилась на 15,5%

Ведомости

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2025 г. сократилась на 15,5% и составила 2,5 млрд руб. Об этом сообщила группа.

По состоянию на 31 марта этого года активы группы выросли на 6% до 280 млрд руб. Инвестиционный портфель увеличился на 5,4% и достиг 247 млрд руб. Капитал группы за указанный период составил 60 млрд руб. и продемонстрировал рост на 8%. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) находится на уровне 31,1%.

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Ренессанс страхования» увеличилась на 7,8% и составила 11,1 млрд руб. Группа увеличила суммарный объем страховых премий на 37,5% год к году до 169,8 млрд руб. Страховые выплаты за указанный период составили 89,7 млрд руб., показав рост на 67,7%. Инвестиционный портфель на 31 декабря 2024 г. достиг 234,7 млрд руб., увеличившись на 28,8%. Показатель RoATE находился на уровне 32,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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