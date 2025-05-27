Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за I квартал 2025 года снизилась на 15,5%

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Ренессанс страхования» увеличилась на 7,8% и составила 11,1 млрд руб. Группа увеличила суммарный объем страховых премий на 37,5% год к году до 169,8 млрд руб. Страховые выплаты за указанный период составили 89,7 млрд руб., показав рост на 67,7%. Инвестиционный портфель на 31 декабря 2024 г. достиг 234,7 млрд руб., увеличившись на 28,8%. Показатель RoATE находился на уровне 32,3%.