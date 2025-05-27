СД «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды в размере 0,226 рублей на акцию

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Мосэнерго» сократилась в 1,8 раз по сравнению с 2023 г. и составила 10,85 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Выручка компании в прошлом году выросла на 6% и достигла 261,96 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 10,2% до 246,02 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 36,5% и составила 13,72 млрд руб.