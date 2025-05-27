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СД «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды в размере 0,226 рублей на акцию

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Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,226 руб. на акцию, следует из сообщения компании.

Всего на дивиденды будет направлено 8,98 млрд руб. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям компании, указано 8 июля.

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Мосэнерго» сократилась в 1,8 раз по сравнению с 2023 г. и составила 10,85 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Выручка компании в прошлом году выросла на 6% и достигла 261,96 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 10,2% до 246,02 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 36,5% и составила 13,72 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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