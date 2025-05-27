Совет директоров «Башнефти» рекомендовал дивиденды в 147,31 рубля на акцию
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 147,31 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Соответствующая информация опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Последний день для покупки акций под дивиденды – 11 июля.
«Башнефть» – это одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Оно осуществляет полный производственный цикл: от добычи нефти и газа до их переработки и выпуска нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Основные активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, сосредоточены в Башкирии.
19 февраля стало известно, что в 2024 г. «Башнефть» увеличила запасы углеводородов на 114% благодаря эффективному проведению геологоразведочных работ и переоценке ресурсов эксплуатируемых месторождений. Общий прирост запасов составил 19,8 млн т нефтяного эквивалента.