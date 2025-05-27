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Совет директоров «Башнефти» рекомендовал дивиденды в 147,31 рубля на акцию

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Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 147,31 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Соответствующая информация опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Последний день для покупки акций под дивиденды – 11 июля.

«Башнефть» – это одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Оно осуществляет полный производственный цикл: от добычи нефти и газа до их переработки и выпуска нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Основные активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, сосредоточены в Башкирии.

19 февраля стало известно, что в 2024 г. «Башнефть» увеличила запасы углеводородов на 114% благодаря эффективному проведению геологоразведочных работ и переоценке ресурсов эксплуатируемых месторождений. Общий прирост запасов составил 19,8 млн т нефтяного эквивалента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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