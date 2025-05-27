Совет директоров «Башнефти» рекомендовал дивиденды в 147,31 рубля на акцию

«Башнефть» – это одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Оно осуществляет полный производственный цикл: от добычи нефти и газа до их переработки и выпуска нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Основные активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, сосредоточены в Башкирии.