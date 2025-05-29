Telegram выпустил пятилетние облигации на сумму $1,7 млрд

Вовлеченность пользователей также демонстрирует рост: в среднем каждый пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем около 41 минуты ежедневно. Финансовые показатели сервиса также улучшаются: в 2024 г. прибыль Telegram составила $547 млн.