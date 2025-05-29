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Telegram выпустил пятилетние облигации на сумму $1,7 млрд

Новые ценные бумаги будут погашены в 2030 году
Ведомости

Telegram успешно завершил размещение пятилетних облигаций на сумму $1,7 млрд с процентной ставкой 9%. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

Изначально планировалось привлечь $1,5 млрд, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем выпуска.

«Благодаря этому новому финансированию у нас теперь более чем достаточно ресурсов для погашения оставшейся части наших облигаций в 2026 г.», – отметил Дуров.

Новые облигации будут погашены в июне 2030 г. Более $950 млн из ранее выпущенных облигаций с погашением в марте 2026 г. были обменяны на новую эмиссию.

19 марта Дуров заявил о достижении Telegram второго места в мировом рейтинге популярности мессенджеров, уступая лишь китайскому WeChat. По его данным, число активных пользователей Telegram превысило 1 млрд человек в месяц.

Вовлеченность пользователей также демонстрирует рост: в среднем каждый пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем около 41 минуты ежедневно. Финансовые показатели сервиса также улучшаются: в 2024 г. прибыль Telegram составила $547 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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