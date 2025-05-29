Telegram выпустил пятилетние облигации на сумму $1,7 млрд

Telegram выпустил пятилетние облигации на сумму $1,7 млрдНовые ценные бумаги будут погашены в 2030 году
Telegram успешно завершил размещение пятилетних облигаций на сумму $1,7 млрд с процентной ставкой 9%. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров.
Изначально планировалось привлечь $1,5 млрд, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем выпуска.
«Благодаря этому новому финансированию у нас теперь более чем достаточно ресурсов для погашения оставшейся части наших облигаций в 2026 г.», – отметил Дуров.
Новые облигации будут погашены в июне 2030 г. Более $950 млн из ранее выпущенных облигаций с погашением в марте 2026 г. были обменяны на новую эмиссию.
19 марта Дуров заявил о достижении Telegram второго места в мировом рейтинге популярности мессенджеров, уступая лишь китайскому WeChat. По его данным, число активных пользователей Telegram превысило 1 млрд человек в месяц.
Вовлеченность пользователей также демонстрирует рост: в среднем каждый пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем около 41 минуты ежедневно. Финансовые показатели сервиса также улучшаются: в 2024 г. прибыль Telegram составила $547 млн.