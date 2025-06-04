Мосбиржа с 6 июня расширит список акций на дополнительных торговых сессиях
Московская биржа с 6 июня расширит перечень ценных бумаг, доступных для торговли на утренних и вечерних сессиях. В список добавлено восемь новых акций российских компаний, сообщается на сайте торговой площадки.
Теперь инвесторы смогут заключать сделки в утренние и вечерние периоды с акциями следующих компаний: НКХП (NKHP), «Циан» (CNRU), РКК «Энергия» (RKKE), «Россети Ленэнерго» (LSNGP), «Абрау-Дюрсо» (ABRD), «Русолово» (ROLO), Группа «Черкизово» (GCHE) и Мостотрест (MSTT).
С 7 июня эти ценные бумаги также будут включены в перечень акций, доступных для торговли в рамках дополнительной сессии выходного дня. Таким образом, общее количество акций, доступных для сделок в выходные, достигнет 114 штук.
Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 мск, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50 мск. Вечерние же торги проходят с 19:00 до 23:50 мск. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.
Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали 1 марта 2025 г. Они проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными рабочего дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
4 июня также стало известно, что Мосбиржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту – акциями ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Финансовый инструмент доступен исключительно для квалифицированных инвесторов. Котировки представлены в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. На данный момент доступен контракт со сроком исполнения в сентябре.