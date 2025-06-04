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Мосбиржа с 6 июня расширит список акций на дополнительных торговых сессиях

Ведомости

Московская биржа с 6 июня расширит перечень ценных бумаг, доступных для торговли на утренних и вечерних сессиях. В список добавлено восемь новых акций российских компаний, сообщается на сайте торговой площадки.

Теперь инвесторы смогут заключать сделки в утренние и вечерние периоды с акциями следующих компаний: НКХП (NKHP), «Циан» (CNRU), РКК «Энергия» (RKKE), «Россети Ленэнерго» (LSNGP), «Абрау-Дюрсо» (ABRD), «Русолово» (ROLO), Группа «Черкизово» (GCHE) и Мостотрест (MSTT).

С 7 июня эти ценные бумаги также будут включены в перечень акций, доступных для торговли в рамках дополнительной сессии выходного дня. Таким образом, общее количество акций, доступных для сделок в выходные, достигнет 114 штук.

Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 мск, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50 мск. Вечерние же торги проходят с 19:00 до 23:50 мск. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.

Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали 1 марта 2025 г. Они проводятся в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными рабочего дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

4 июня также стало известно, что Мосбиржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту – акциями ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Финансовый инструмент доступен исключительно для квалифицированных инвесторов. Котировки представлены в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. На данный момент доступен контракт со сроком исполнения в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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