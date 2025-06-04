Мосбиржа с 6 июня расширит список акций на дополнительных торговых сессиях

Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 мск, а на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50 мск. Вечерние же торги проходят с 19:00 до 23:50 мск. Это позволяет инвесторам совершать сделки с акциями 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.