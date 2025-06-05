Московская биржа начнет торговать фьючерсами на апельсиновый сок
Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не подразумевают физическую поставку актива, но предоставляют трейдерам возможность использовать колебания цен в своих торговых стратегиях, говорится в сообщении. Российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут применять фьючерсные контракты для хеджирования ценовых рисков.
Котировки выражены в долларах США, а расчеты по контрактам будут производиться в российских рублях. Объем контракта составляет 100 фунтов (примерно 22 000 руб.). Исполнение контрактов будет происходить шесть раз в год – в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С момента начала торгов фьючерсами инвесторы смогут получить доступ к контрактам с исполнением в июле и сентябре текущего года.
С 6 июня Мосбиржа расширит перечень ценных бумаг, доступных для торговли на утренних и вечерних сессиях. В список добавлено восемь новых акций российских компаний. Теперь инвесторы смогут заключать сделки в утренние и вечерние периоды с акциями следующих компаний: НКХП (NKHP), «Циан» (CNRU), РКК «Энергия» (RKKE), «Россети Ленэнерго» (LSNGP), «Абрау-Дюрсо» (ABRD), «Русолово» (ROLO), Группа «Черкизово» (GCHE) и Мостотрест (MSTT).