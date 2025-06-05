Московская биржа начнет торговать фьючерсами на апельсиновый сок

Котировки выражены в долларах США, а расчеты по контрактам будут производиться в российских рублях. Объем контракта составляет 100 фунтов (примерно 22 000 руб.). Исполнение контрактов будет происходить шесть раз в год – в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С момента начала торгов фьючерсами инвесторы смогут получить доступ к контрактам с исполнением в июле и сентябре текущего года.