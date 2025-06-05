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Московская биржа начнет торговать фьючерсами на апельсиновый сок

Ведомости

На срочном рынке Мосбиржи 10 июня стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Инструмент будет демонстрировать изменения цен на замороженный концентрированный напиток. Об этом говорится в сообщении платформы.

Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не подразумевают физическую поставку актива, но предоставляют трейдерам возможность использовать колебания цен в своих торговых стратегиях, говорится в сообщении. Российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут применять фьючерсные контракты для хеджирования ценовых рисков.

Котировки выражены в долларах США, а расчеты по контрактам будут производиться в российских рублях. Объем контракта составляет 100 фунтов (примерно 22 000 руб.). Исполнение контрактов будет происходить шесть раз в год – в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С момента начала торгов фьючерсами инвесторы смогут получить доступ к контрактам с исполнением в июле и сентябре текущего года.

С 6 июня Мосбиржа расширит перечень ценных бумаг, доступных для торговли на утренних и вечерних сессиях. В список добавлено восемь новых акций российских компаний. Теперь инвесторы смогут заключать сделки в утренние и вечерние периоды с акциями следующих компаний: НКХП (NKHP), «Циан» (CNRU), РКК «Энергия» (RKKE), «Россети Ленэнерго» (LSNGP), «Абрау-Дюрсо» (ABRD), «Русолово» (ROLO), Группа «Черкизово» (GCHE) и Мостотрест (MSTT).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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