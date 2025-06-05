«Ростелеком» разместил ЦФА на 3 млрд рублей под 21,4% годовых
Компания «Ростелеком» разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на сумму 3 млрд руб., сообщает агентство «Интерфакс».
Выпуск представляет собой денежное требование к эмитенту с годовой процентной ставкой 21,4%. Погашение запланировано на 4 июля. Стоимость одного ЦФА составила 1000 руб.
27 мая президент компании Михаил Осеевский сообщил, что дочерние компании «Ростелеком» «Центр хранения данных» (ЦХД) и ГК «Солар» завершили технические процедуры в рамках подготовки к IPO. Осеевский уточнил, что все «формальные вещи» для проведения IPO пройдены, но в компании смотрят на «объективную ситуацию». Размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, пояснил он.
«Ростелеком» в апреле 2021 г. на презентации своей стратегии до 2025 г. заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. Среди них компания указывала ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровую медицину и др.