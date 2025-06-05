«Ростелеком» разместил ЦФА на 3 млрд рублей под 21,4% годовых

27 мая президент компании Михаил Осеевский сообщил, что дочерние компании «Ростелеком» «Центр хранения данных» (ЦХД) и ГК «Солар» завершили технические процедуры в рамках подготовки к IPO. Осеевский уточнил, что все «формальные вещи» для проведения IPO пройдены, но в компании смотрят на «объективную ситуацию». Размещение возможно при снижении ключевой ставки до 10%, пояснил он.