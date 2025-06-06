Мосбиржа исключила ГДР Fix Price из списка ценных бумаг
Московская биржа сообщила об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) Fix Price из списка ценных бумаг. Об сообщили на сайте площадки.
Такое решение приняли в связи с планируемым делистингом, говорится в сообщении.
5 июня торговая сеть Fix Price запустила процесс обмена ГДР казахстанского холдинга группы на обыкновенные акции «Фикс прайс». Совет директоров Fix Price plc. также принял решение о делистинге своих ГДР с Московской биржи и «СПБ биржи». После завершения обмена акции «Фикс прайс» начнут торговаться на Мосбирже. В качестве ожидаемой даты начала торгов указано 6 августа.
Владельцы ГДР Fix Price, которые не примут участия в обмене, сохранят за собой право собственности на глобальные депозитарные расписки, но не будут допущены к организованным торгам на Мосбирже и «СПБ бирже» после делистинга с торговых площадок. При сохранении текущих инфраструктурных ограничений и рисков корпоративные права владельцев таких ГДР будут оставаться ограниченными, указали в компании.