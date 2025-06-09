Фьючерс на доллар на Мосбирже рухнул за минуту более чем на 8%
Июньский фьючерс на доллар на Московской бирже примерно в 11:29 мск резко упал на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов 6 июня до 73,4 руб. Спустя минуту он торговался по курсу на уровне 79,6 руб. Об этом свидетельствовали данные площадки. Подобные аномалии наблюдались и на более длинных контрактах, в том числе с исполнением в сентябре или ноябре.
Гендиректор ИФК «Опцион» Евгений Аврахов выразил мнение, что это может быть связано с «ошибкой большого пальца» – ситуацией, когда инвестор промахивается с ценой актива в заявке или объеме сделки. Его слова передает журнал Forbes.
Подобный скачок произошел 10 июня 2024 г., пишет Forbes. Тогда евро на открытии торгов падал ниже 95 руб., но через минуту отскочил выше отметки в 96 руб. Доллар на открытии падал ниже 89 руб., но позже закрепился выше этого уровня.