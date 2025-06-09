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Фьючерс на доллар на Мосбирже рухнул за минуту более чем на 8%

Ведомости

Июньский фьючерс на доллар на Московской бирже примерно в 11:29 мск резко упал на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов 6 июня до 73,4 руб. Спустя минуту он торговался по курсу на уровне 79,6 руб. Об этом свидетельствовали данные площадки. Подобные аномалии наблюдались и на более длинных контрактах, в том числе с исполнением в сентябре или ноябре.

Гендиректор ИФК «Опцион» Евгений Аврахов выразил мнение, что это может быть связано с «ошибкой большого пальца» – ситуацией, когда инвестор промахивается с ценой актива в заявке или объеме сделки. Его слова передает журнал Forbes.

Подобный скачок произошел 10 июня 2024 г., пишет Forbes. Тогда евро на открытии торгов падал ниже 95 руб., но через минуту отскочил выше отметки в 96 руб. Доллар на открытии падал ниже 89 руб., но позже закрепился выше этого уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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