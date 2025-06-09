Фьючерс на доллар на Мосбирже рухнул за минуту более чем на 8%

Июньский фьючерс на доллар на Московской бирже примерно в 11:29 мск резко упал на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов 6 июня до 73,4 руб. Спустя минуту он торговался по курсу на уровне 79,6 руб. Об этом свидетельствовали данные площадки. Подобные аномалии наблюдались и на более длинных контрактах, в том числе с исполнением в сентябре или ноябре.