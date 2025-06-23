Минфин выплатил купонный доход по евробондам со сроками погашения до 2047 года

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 г. подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляются выплаты владельцам 3-й группы, которые не могут перевести средства в рамках стандартных процедур из-за санкций.