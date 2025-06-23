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Минфин выплатил купонный доход по евробондам со сроками погашения до 2047 года

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Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения до 2027 и 2047 гг. Это следует из сообщения ведомства.

НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получила средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в общей сумме 18,4 млрд руб. ($234,8 млн).

31 марта ведомство выплатило купонных доход по евробондам со сроком погашения в 2030 г. в сумме 5,2 млрд руб.

В апреле 2024 г. Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 г. Тогда общая сумма составила 7,8 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 г. подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляются выплаты владельцам 3-й группы, которые не могут перевести средства в рамках стандартных процедур из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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