Минфин выплатил купонный доход по евробондам со сроками погашения до 2047 года
Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения до 2027 и 2047 гг. Это следует из сообщения ведомства.
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получила средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в общей сумме 18,4 млрд руб. ($234,8 млн).
31 марта ведомство выплатило купонных доход по евробондам со сроком погашения в 2030 г. в сумме 5,2 млрд руб.
В апреле 2024 г. Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 г. Тогда общая сумма составила 7,8 млрд руб.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 г. подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляются выплаты владельцам 3-й группы, которые не могут перевести средства в рамках стандартных процедур из-за санкций.