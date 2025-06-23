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Акционеры ТГК-1 не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 год

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Акционеры энергетической компании ТГК-1 не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 г., сообщается на сервере раскрытия информации.

Несмотря на то что большинство голосовавших поддержало выплату, необходимый кворум для принятия решения набран не был.

До этого совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,000828802 руб. на акцию. Однако окончательное решение зависело от голосования акционеров.

26 мая стало известно, что российские публичные компании массово отказываются от выплаты дивидендов. Весной советы директоров как минимум двух десятков компаний рекомендовали акционерам не распределять прибыль. На такие решения повлияли высокие процентные ставки, снижение выручки, включая экспортную, а также санкционное давление.

Инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отмечал, что в текущих условиях более привлекательными активами выглядят облигации и фонды денежного рынка. Тем не менее, по его словам, полностью отказываться от дивидендных стратегий не стоит, так как среди эмитентов остаются компании, которые продолжают выплачивать дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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