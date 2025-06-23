Акционеры ТГК-1 не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 год
Акционеры энергетической компании ТГК-1 не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 г., сообщается на сервере раскрытия информации.
Несмотря на то что большинство голосовавших поддержало выплату, необходимый кворум для принятия решения набран не был.
До этого совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,000828802 руб. на акцию. Однако окончательное решение зависело от голосования акционеров.
26 мая стало известно, что российские публичные компании массово отказываются от выплаты дивидендов. Весной советы директоров как минимум двух десятков компаний рекомендовали акционерам не распределять прибыль. На такие решения повлияли высокие процентные ставки, снижение выручки, включая экспортную, а также санкционное давление.
Инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отмечал, что в текущих условиях более привлекательными активами выглядят облигации и фонды денежного рынка. Тем не менее, по его словам, полностью отказываться от дивидендных стратегий не стоит, так как среди эмитентов остаются компании, которые продолжают выплачивать дивиденды.