Акционеры ТГК-1 не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 год

Инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отмечал, что в текущих условиях более привлекательными активами выглядят облигации и фонды денежного рынка. Тем не менее, по его словам, полностью отказываться от дивидендных стратегий не стоит, так как среди эмитентов остаются компании, которые продолжают выплачивать дивиденды.